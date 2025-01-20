В Атырау воспитатель детского сада пнула ребенка

Рассказать друзьям

Петропавловск. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, сообщили в пресс-службе агентства.





Трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей. В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге. Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками", - отметили в АФМ.





Трое фигурантов осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 года с конфискацией имущества.





Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование", - уточнили в пресс-службе.





По данным АФМ, незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. К примеру, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.





Отмечается, что в соответствии с законом Республики Казахстан "О цифровых активах" любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.