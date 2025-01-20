19.01.2025, 10:03 67606
В Атырау воспитатель детского сада пнула ребенка
Фото: Depositphotos
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Атырау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как воспитатель пинает ногой ребенка. Инцидент произошел в частном детском саду "Зейнеп-Амина", сообщает AtyrauPress.
По словам руководства учреждения, после обнаружения нарушения воспитатель был сразу же уволена в соответствии с трудовым законодательством. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в одном из частных детсадов Кокшетау работники грубо обращались с малышами. Детей хватали за руки и кидали на кровать. Сотрудниками полиции начато досудебное расследование.
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20.01.2025, 12:10 4461
Двух подозреваемых в убийстве экстрадировали из России в Казахстан
Фото: Polisia.kz
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Двух граждан Казахстана экстрадировали из России в РК для привлечения к уголовной ответственности за убийство, нарушение неприкосновенности жилища и незаконный оборот оружия, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор", - заявили в прокуратуре.
Подчеркивается, что за совершение инкриминируемых им преступлений предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненным лишением свободы.
Злоумышленники в январе 2023 года в городе Шымкенте совместно с тремя другими лицами решили убить своего знакомого на почве личной неприязни. Для реализации задуманного, подозреваемые, вооружившись пистолетом, металлическими прутьями и битами, надев перчатки и маски, воспользовавшись ночным временем суток, приехали в дом потерпевшего. Далее они, разбив окна, проникли в дом, где нанесли потерпевшему многочисленные телесные повреждения с особой жестокостью. После чего, подозреваемые избили других лиц, находившихся в доме и, убедившись, что потерпевший перестал подавать признаки жизни, скрылись с места происшествия", - пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что от полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался в машине скорой помощи.
Двое подозреваемых были задержаны по горячим следам и осуждены к различным видам наказания, а троим удалось покинуть страну, в связи с чем они были объявлены в международный розыск", - добавили в Генеральной прокуратуре.
Ранее из Беларуси в Казахстан экстрадировали подозреваемого в крупном мошенничестве.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
20.01.2025, 10:34 6761
В СКО трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов
Общий оборот превысил 680 млн тенге
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Петропавловск. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, сообщили в пресс-службе агентства.
Трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей. В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге. Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками", - отметили в АФМ.
Трое фигурантов осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 года с конфискацией имущества.
Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование", - уточнили в пресс-службе.
По данным АФМ, незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы. К примеру, подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.
Отмечается, что в соответствии с законом Республики Казахстан "О цифровых активах" любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.
20.01.2025, 09:12 13231
Транснациональную организованную преступную группу задержали в Жетысу
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности провели операцию по задержанию организованной преступной группы, состоящей из иностранцев и гражданина Казахстана, сообщает Polisia.kz.
Отмечается, что преступная группа управляла нарколабораторией по изготовлению психотропного вещества - мефедрона.
Установлено, что летом, находясь во Франции, иностранец предложил своему родственнику работу за границей. После прибытия на территорию Казахстана под руководством куратора они организовали нарколабораторию и действовали в соответствии с его инструкциями. Казахстанец оказывал им поддержку, поставляя необходимое оборудование, а также занимался закладками наркотиков", - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности Куандык Альжанов.
В ходе задержания изъято около 6 кг мефедрона и специальное оборудование. Подозреваемые находятся под стражей.
Ведется дальнейшее расследование для установления всех участников преступной схемы и привлечения их к ответственности", - отметил Куандык Альжанов.
19.01.2025, 11:38 64386
Один человек погиб, трое ранены: житель Астаны напал с ножом на своих родных
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - 21-летний житель Астаны играл в игру, и у него забрали телефон. После этого ночью он с ножом напал на своих спавших родных, сообщает Instagram-аккаунт "Астана Сергек".
В результате инцидента один человек скончался на месте, а трое других членов семьи госпитализированы в тяжелом состоянии.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной конфликта стало замечание, сделанное родственниками в его адрес. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
Напомним, 11 января жертвой поножовщины в Алматы стал сотрудник полиции. В одном из ночных заведений 31-летний оперуполномоченный управления полиции Медеуского района Алматы Нурсултан Несипбаев заступился за женщину и получил смертельное ножевое ранение. Подозреваемым оказался 41-летний гражданин Узбекистана.
18.01.2025, 17:51 99441
Хватали за руки и кидали на кровать: в одном из частных детсадов Кокшетау работники грубо обращались с малышами
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из частных детсадов города Кокшетау воспитатель и няня грубо обращались с детьми, сообщает Polisia.kz.
Папы и мамы вместе с директором центра просмотрели записи видеокамер, оказалось, что воспитатель и нянечка грубо обращались с детьми во время "тихого часа", в частности хватали за руки, за шиворот и кидали на кровать. Об инциденте родители сразу же заявили в правоохранительные органы, а сотрудниками полиции начато досудебное расследование", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия
Также в ходе разбирательства выяснилось, что родители детей забили тревогу после того, как малыши отказались посещать детский сад.
Напомним, в прошлом году на воспитателя шымкентского детсада завели уголовное дело.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
18.01.2025, 16:56 104806
В Актобе на 10 лет осудили полицейского по делу о хранении и продаже наркотиков
Также по вердикту суда его лишат звания старшины полиции
Фото: Depositphotos
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Актобе. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе на 10 лет лишения свободы осудили полицейского по делу о хранении и продаже наркотиков перед зданием отдела полиции, где он работал, сообщает газета "Диапазон".
Суд присяжных признал виновным Заманбека Шакибаева в хранении и продаже мефедрона и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Также по вердикту суда его лишат звания старшины полиции. Под стражей полицейский находится с мая 2022 года", - информирует издание.
Подчеркивается, что приговор в законную силу пока не вступил.
По информации газеты, сотрудника группы тылового обеспечения отдела полиции № 2 обвиняли в том, что он продал 10,22 грамма синтетического наркотика "мефедрон" за 120 тысяч тенге.
Дело рассматривали в суде в Актобе еще в 2023 году, и тогда полицейского приговорили к 10 годам лишения свободы. Осужденный вину не признавал, дело дошло до Верховного суда, где приговор суда первой инстанции и постановление судебной коллегии облсуда отменили, а дело отправили на новое рассмотрение. В итоге во второй раз дело полицейского, обвиняемого в продаже наркотика, рассматривал суд с участием присяжных заседателей. Из обвинения следует, что мефедрон обвиняемый расфасовал в 11 пакетиков и хранил в своем служебном кабинете. А в апреле 2022 года продал наркотик за 120 тысяч тенге перед зданием отдела полиции № 2, где сам же и работал", - сообщила газета.
Ранее в Кызылординской области полицейский обстрелял табун сайгаков.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
17.01.2025, 19:43 157251
В Алматы обвиняемого в некрофилии охранника морга отправили на принудительное лечение
Постановлением суда подсудимый признан невменяемым
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в закрытом судебном заседании рассмотрел материал о применении принудительных мер медицинского характера в отношении охранника алматинского морга по обвинению в надругательстве над телами умерших, сообщает пресс-служба суда.
Согласно материалам дела, Б. страдает хроническим психическим расстройством и в период с апреля 2023 года по октябрь 2023 года, находясь в здании морга, неоднократно надругался над телами умерших, при этом снимал все это с помощью своего мобильного телефона.
Согласно заключениям экспертиз, Б. рекомендовано применение мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре.
Постановлением суда подсудимый признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар.
Напомним, в мае 2024 года стало известно, что полиция Алматы задержала охранника городского морга по подозрению в надругательстве над телами умерших.
17.01.2025, 17:10 163786
В Алматы возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки полувековых дубов
Фото: pixabay.com
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки полувековых черешчатых дубов в Турксибском районе, сообщает пресс-служба акимата.
Подтвержден факт незаконной вырубки двух черешчатых дубов возрастом более 50 лет. Специалистами установлено, что данные деревья произрастали на землях общего пользования и входят в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. По данному факту департаментом полиции возбуждено уголовное дело по статье 340 Уголовного кодекса РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", - проинформировали в акимате.
Подчеркивается, что дело находится на контроле департамента полиции и управления экологии и окружающей среды Алматы.
Отмечается, что управление экологии как уполномоченный орган не выдает разрешение на вырубку зеленых насаждений, занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
Напомним, прошлым летом в Алматы неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?