В Казахстане задержали двух прокуроров за коррупцию

Астана. 20 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане в октябре за коррупцию задержали двух прокуроров, передает Kazakhstan Today.

"В октябре департаментом внутренних расследований Генпрокуратуры выявлено незаконное вмешательство прокурора Карасайского района Алматинской области Аязбаева Д. в неправомерное переоформление и изменение целевого назначения 102 земельных участков площадью 6 гектаров. За превышение власти Аязбаев предан суду и уволен из органов прокуратуры по отрицательным мотивам с лишением специального звания", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.

По информации ведомства, незаконно оформленные участки возвращены в государственный земельный фонд.

Кроме того, в пресс-службе сообщи о том, что 19 октября текущего года сотрудниками департамента внутренних расследований при получении взятки в размере 750 тыс. тенге за общее покровительство предпринимателю, задержан прокурор Тарановского района Костанайской области Шалабаев М.Ж.

"По данному факту начато досудебное расследование, Шалабаев водворен в изолятор временного содержания", - заключили в пресс-службе.

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