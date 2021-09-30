КОКШЕТАУ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Кокшетау драка закончилась поножовщиной, передает KAZAKHSTAN TODAY.

13 сентября в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение жительницы областного центра, которая сообщила о том, что во дворе ее дома происходит драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили 34-летнего местного жителя, который получил увечья во время потасовки и был незамедлительно доставлен в областную больницу. Медики диагностировали у потерпевшего колото-резаные раны правого бедра, сообщает Polisia.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 24-летний житель города Кокшетау. По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью".





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