В Мангистауской области полицейские задержали более 900 подростков

АКТАУ. 16 НОЯБРЯ - В Мангистауской области с 1 сентября по 1 декабря проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские проводят обходы квартир многоэтажных и частных домов, в том числе и дачных участков. С начала мероприятия было проверено более 500 съемных квартир, сообщает Polisia.kz

Стражи порядка провели рейды на рынках и в иных местах торговли. Задержано 339 лиц без определенного места жительства и из них 291 человек помещен в приемник-распределитель. За попрошайничество и бродяжничество задержано более 900 несовершеннолетних. Из них четверо несовершеннолетних задержаны за распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 91 - за нахождение в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей, 769 - за бродяжничество и 91 - за нарушение общественного порядка.

В Мангистау на учете органов внутренних дел состоит 3952 владельца гражданского оружия. В рамках ОПМ "Участок" зарегистрировано 79 фактов нарушений правил хранения оружия, из них изъято 25. 20 жителей нарушили сроки регистрации и перерегистрации оружия, 6 единиц оружия были изъяты. Кроме того, было изъято 7 незарегистрированных единиц огнестрельного оружия.

За указанный период к административной ответственности привлечено 9588 граждан. Из них по статье 73 КоАП РК за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений привлечены 358 граждан, 148 родителей и законных представителей - за невыполнение обязанностей по воспитанию детей по статье 127 КоАП РК, 164 нарушителя - за торговлю в неустановленных местах, 245 лиц - за создания препятствий для движения транспортных средств по статье 614 КоАП РК.

Кроме того, 359 лиц привлечено за мелкое хулиганство, 1080 - за загрязнение мест общего пользования, 29 - за нарушение защитного предписания и 1030 лиц - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.