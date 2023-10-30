29.10.2023, 10:55 42266
В результате массовой драки в Актау в полицию доставлено 76 подростков
На 56 законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы
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Актау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 октября около полуночи произошла массовая драка подростков из 27-го и 28-го микрорайонов. В ходе конфликта использовались бутылки, самодельные взрывные устройства и фейерверки. Жители близлежащих домов слышали громкие крики, сообщает "Лада".
В департаменте полиции сообщили, что по данному факту в управление полиции доставлено более 76 человек в возрасте 15-18 лет.
На 56 законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 442 КоАП РК (Нахождение несовершеннолетних на улице без сопровождения законных представителей после 23.00).
Также данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 293 УК РК (Хулиганство). Обращений в больницу не поступало.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
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30.10.2023, 09:06 1146
МВД пресечена деятельность притонов и подпольных казино на территории "Хоргоса"
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - МВД совместно с КНБ на территории АО "Международного центра приграничного сотрудничества Хоргос" пресечена деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, каждый объект работал круглосуточно, имел охрану, строгий фэйс-контроль и принимал в основном иностранных граждан. Криминальный "бизнес" был направлен на вовлечение гражданок Казахстана в сексуальное рабство, которым обещали высокую прибыль и конфиденциальность.
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции и 5 управления ДКНБ области Жетысу по согласованию с прокуратурой задержано пять основных фигурантов, в том числе двое иностранных граждан. Также доставлено 21 лицо в возрасте от 18 до 36 лет, в числе которых 6 иностранок, оказывающих интимные услуги. По результатам обысковых мероприятий изъяты денежные средства, игровые автоматы, покерные столы и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование проводится департаментом полиции области Жетысу", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
29.10.2023, 16:14 32141
В Атырау директора поликлиники подозревают в хищении
Он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере
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Атырау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Атырауской области при координации прокуратуры области изобличен директор КГП на ПХВ "Атырауская городская поликлиника № 4 ". Он подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба департамент Агентства РК по противодействию коррупции по региону.
24 октября специализированным следственным судом Атырау подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержание под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее прокуратура Енбекшинского района Шымкента выявила растрату бюджетных средств одним из подрядчиков акимата.
28.10.2023, 11:55 77391
Бывшему вице-министру МИИР вынесли приговор
Он приговорен к семи годам лишения свободы
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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор бывшему вице-министру индустрии и инфраструктурного развития Тимуру Токтабаеву. Он приговорен к семи годам лишения свободы, сообщили в суде.
Токтабаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Вице-министр, злоупотребляя должностными полномочиями и проведя прямые переговоры, заключил от лица министерства с курируемым им АО контракт на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении в Костанайской области. Причем контракт подразумевал дальнейшую незаконную передачу права недропользования на разведку аффилированной с ним ТОО "С". В этом ТОО через доверенное лицо он имел долю в 20%. Тогда как на указанном месторождении ранее были установлены промышленные запасы никель-кобальтовых руд и имелся расторгнутый контракт по добыче с ТОО "Г", - рассказали в суде.
Месторождение было подготовлено к промышленной отработке и подлежало выставлению на аукцион для заключения контракта или лицензии на добычу как объект с утвержденными балансовыми запасами промышленной категории, что позволило бы государству после аукциона получить значительные поступления в бюджет - более 40,6 млрд тенге.
Позже вице-министр продал третьим лицам эту 20-процентную долю в уставном капитале ТОО "С", причем 10% из них за 425 млн тенге.
В результате указанных преступных действий была нарушена нормальная, регламентированная законом деятельность органов госуправления. Вице-министр незаконно передал АО "К" на разведку месторождение с балансовыми промышленными запасами на сумму свыше 5,5 трлн тенге. АО "К" передало право на недропользование ТОО "С" с дальнейшим намерением заключения контракта на добычу", - говорится в сообщении.
Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить ему 7 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал и просил суд его оправдать.
Суд принял во внимание наличие у подсудимого малолетних детей и признал отягчающим обстоятельством нарушение им принятой присяги.
Подсудимый признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осужден к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане задержан бывший министр юстиции Марат Бекетаев при попытке скрыться за рубежом. С санкции суда он заключен под стражу на 2 месяца.
27.10.2023, 13:17 119481
Экс-депутата Актобе арестовали на 15 суток за пьяное вождение
Фото: Акорда
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Актобе. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего депутата гормаслихата Актобе Санию Муратову взяли под административный арест на 15 суток за вождение в нетрезвом виде.
Во исполнение постановления административного суда от 26 октября текущего года Сания Муратова помещена в специальный приемник для административно задержанных УП Актобе на 15 суток. Другая информация разглашению не подлежит", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
В отношении экс-депутата составлен протокол и вынесено судебное постановление по статьям 596 "Нарушение правил размещения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона" и статье 608 КоАП РК "Вождение транспортного средства в нетрезвом виде".
Напомним, депутат гормаслихата Актобе Сания Муратова попалась пьяной за рулем "Лексуса".
Суд признал Муратову виновной и назначил 15 суток ареста. Ее лишат водительских прав на семь лет. Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщал ранее портал "Мой город".
По его информации, Сания Муратова состояла в постоянной комиссии маслихата по социально-культурному развитию и делам молодежи. После скандала она написала заявление о сложении депутатских полномочий. Муратова также руководит фитнес-центром.
27.10.2023, 11:32 122821
В хищении свыше 36 млн тенге подозревается руководитель ТОО в Шымкенте
Акимат заплатил подрядчику за фактически невыполненные работы и непоставленные товары
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Шымкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Енбекшинского района Шымкента выявила растрату бюджетных средств одним из подрядчиков акимата, сообщает пресс-служба ведомства.
Подрядчику заплатили за фактически невыполненные работы и непоставленные товары.
Договор между аппаратом акима Енбекшинского района Шымкента и ТОО на содержание мест захоронений на общую сумму 24,5 млн тенге был заключен в марте прошлого года. Еще 18 договоров на общую сумму 37,9 млн тенге акимат заключил с подрядчиком с 2021 по 2023 годы.
В ходе проверки прокуроры провели осмотр и сверили с актами выполненных работ, где установили принятие и оплату заказчиком отдельных видов работ и товаров, которые фактически отсутствовали. Согласно заключению аудиторской проверки сумма невыполненных работ и непоставленных товаров составила 36,1 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
В этой связи ведомство инициировало досудебное расследование по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное в особо крупном размере). Материалы направлены в департамент Агентства по противодействию коррупции Шымкента.
Ранее Антикор сообщал, что в Талдыкоргане 23 человека привлечены к уголовной ответственности за хищения в школах.
27.10.2023, 09:25 127061
Мужчину до смерти избили на улице в Шымкенте: подозреваемый задержан Дополнено
Злоумышленник наносил удары ногами по голове
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Шымкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчину до смерти избили возле рестобара GQ style на проспекте Тауке хана в Шымкенте.
Подозреваемый в жестоком преступлении напал на 54-летнего мужчину 26 октября около 18.00. Злоумышленник наносил удары ногами по голове, сообщает Otyrar.kz.
На место прибыла скорая, однако медики не смогли помочь пострадавшему. От полученных травм он скончался.
Ведется поиск подозреваемого в убийстве.
Дополнено, 27.10.2023, 12.05
Подозреваемого в убийстве мужчины задержали в Шымкенте.
Следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался местный житель, 1969 г.р. Установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого от удара в область головы потерпевший скончался", - сообщает Polisia.kz.
Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". 42-летний подозреваемый арестован. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте из-за ревности до смерти избили горожанина.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
26.10.2023, 17:35 151526
Верховный суд отменил оправдательный приговор экс-главе Атырауского НПЗ
В пресс-службе Верховного суда подтвердили информацию
Фото: gov.kz
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Атырау. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд Республики Казахстана отменил оправдательный приговор бывшему генеральному директору Атырауского нефтеперерабатывающего завода Шухрату Данбаю.
В пресс-службе Верховного суда журналисту Kazakhstan Today подтвердили информацию об отмене оправдательного приговора в отношении экс-генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Шухрата Данбая и директора департамента по закупкам Каната Сейдуалиева.
Напомним, в феврале прошлого года стало известно, что в Алматы задержан бывший генеральный директор АНПЗ Шухрат Данбай. Позже выяснилось, что экс-главу завода обвиняют в хищении денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ.
В начале 2023 года Шухрата Данбая осудили за превышение должностных полномочий на три с половиной года ограничения свободы. В мае стало известно, что экс-директор АНПЗ оправдан по делу о нанесении крупного ущерба.
26.10.2023, 16:24 154406
Столичная спортшкола пыталась незаконно провести госзакуп велосипедов на 178 млн тенге
Виновные должностные лица привлечены к ответственности
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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане отменены незаконные государственные закупки на 178 миллионов тенге, которые планировала провести спортивная школа города, сообщает столичная прокуратура.
Столичные прокуроры выявили, что одна из спортивных школ города неправомерно объявила конкурс на портале государственных закупок. Школа планировала приобрести велосипеды для системы Astana Bike, которая находится на балансе у другого юридического лица.
Вышеуказанные действия противоречат положениям Бюджетного кодекса и не соответствуют видам деятельности школы, утвержденной уставом", - пояснили в ведомстве.
По акту надзора прокуратуры отменены незаконные закупки на сумму 178 миллионов тенге, виновные должностные лица привлечены к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре отменили 11 незаконных договоров о госзакупках на 6 млрд тенге.
Также напомним, что с начала года госаудит выявил нарушения в госзакупках на 194 млрд тенге.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?