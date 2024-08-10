В Рудном задержали банду вымогателей

Фото: Polisia.kz

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Рудный. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники УБОП ДП Костанайской области задержали преступную группу, которая занималась вымогательствами на территории Рудного, сообщает - Сотрудники УБОП ДП Костанайской области задержали преступную группу, которая занималась вымогательствами на территории Рудного, сообщает Polisia.kz





Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию, что группа лиц, применяя физическую силу, оказывая моральное давление на двух жителей Рудного, вымогала автомашины, мотоцикл, снегоход, а также пять мобильных телефонов IPhone15 и деньги.





Они причинили материальный ущерб на общую сумму 12 миллионов тенге.





В ходе обыска изъяты ножи, сигнальный пистолет, учебная граната, автотранспорт, деньги и другие вещественные доказательства по уголовному делу. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются. В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС.



