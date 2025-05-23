В Шымкенте директор школы и бухгалтер присвоили 71 млн тенге

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Шымкент. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте суд рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимых Д. и Б. по обвинению в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере, а также получение взятки, сообщает пресс-служба - В Шымкенте суд рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимых Д. и Б. по обвинению в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере, а также получение взятки, сообщает пресс-служба суда





Б., являясь директором общеобразовательной средней школы Шымкента, в период с февраля 2022 года по август 2024 года по предварительному сговору с главным бухгалтером школы Д. при начислении заработной платы учителям перечислял им излишние суммы. Эти средства бухгалтер переводил на свои счета, а также счета близких родственников, после чего обналичивал и присваивал. Общий ущерб государству составил более 71 млн тенге.





Кроме этого, в 2022 году директор через своего заместителя по учебной части М. получила взятку в размере 150 тыс. тенге за досрочный выход из декретного отпуска преподавателя.





Приговором суда Д. и Б. признаны виновными и им назначено по 8 лет лишения свободы каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных учреждениях.





Приговор не вступил в законную силу.



