10.03.2025, 10:05 27181
В Туркестанской области задержали подозреваемых в распространении экстремистских материалов
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Туркестан. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Органами внутренних дел в Туркестанской области задержаны подозреваемые в разжигании религиозной розни и распространении экстремистских материалов, сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, подозреваемые - жители Мактааральского района.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемые сплотились в группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Публиковали в социальных сетях высказывания, унижающие достоинство и оскорбляющие религиозные чувства граждан иных вероисповеданий. Для обоснования своих вероубеждений распространяли среди населения аудио- и видеоматериалы, ранее признанные судом экстремистскими", - сообщили в МВД.
Отмечается, что "в ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых изъято более 20 единиц религиозной литературы, наркотические средства, незаконно хранящееся оружие с боеприпасами и другие вещественные доказательства. Лидеры группы с санкции суда арестованы".
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступных деяний", - отметили в ведомстве.
Напомним, на прошлой неделе в Кентауском городском суде вынесен приговор за пропаганду терроризма.
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11.03.2025, 11:31 886
Свыше 12 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Asar Baspana
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 12 млрд тенге вложили жители Казахстана в финансовую пирамиду Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками", - проинформировали в агентстве.
По данным АФМ, подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники.
На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana. С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева. Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному. По программе Platina из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику", - заявили в пресс-службе.
Как сообщили в агентстве, в феврале были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.
По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге (...) Судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.
Ранее в Павлодаре организаторы финпирамиды обманули вкладчиков на 50 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
11.03.2025, 10:46 1121
В Туркестанской области осужден экс-руководитель КГУ "Жасыл аймак"
Он признан виновным в хищении бюджетных средств в сумме 14,9 млн тенге
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Туркестан. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Туркестанским городским судом оглашен приговор в отношении бывшего руководителя КГУ "Жасыл аймак" при областном управлении природопользования и природных ресурсов, его заместителя, юриста КГУ и предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 14,9 млн тенге путем закупа дешевых пестицидов и гербицидов, несоответствующих технической спецификации и предъявляемым требованиям качества", - проинформировали в Антикоре.
Сообщается, что экс-руководитель КГУ "Жасыл аймак" приговорен к 2,6 года лишения свободы, остальные подсудимые приговорены к ограничению свободы на 2 года. Кроме того, они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.
Судебный акт в законную силу не вступил.
10.03.2025, 12:31 23586
Нелегальные каналы вывоза металлолома выявили в двух областях Казахстана
Фото: Кадр из видео
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Петропавловск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В двух областях Казахстана выявлены и пресечены схемы контрабандного вывоза черного металла в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Несмотря на действующий в стране запрет, в ряде регионов злоумышленники наладили незаконный экспорт металлолома железнодорожным и морским путем под видом готовой продукции и сырья, сообщает Polisia.kz.
В частности, в Северо-Казахстанской области руководитель одного из ТОО организовал отправку черного металла железнодорожным транспортом в соседнюю страну под видом высоколегированной стали. В период запрета данная компания вывезла за пределы страны более полутора тысяч тонн лома на общую сумму свыше 170 млн тенге.
В ходе обыска на территории металлобазы обнаружен лом черного металла весом порядка одной тысячи тонны, в том числе семь вагонов, подготовленных к отправке за рубеж", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Аналогичная схема ликвидирована в Мангистауской области, где одна из компаний занималась отправкой черного металла в прикаспийские страны морским путем. Только за прошлый год данная компания вывезла за пределы страны свыше 400 тонн металла.
В ходе оперативно-следственных мероприятий на территории ТОО обнаружен лом черного металла весом более 420 тонн, в том числе два контейнера, подготовленных к отправке в соседнее государство.
Напомним, в январе в Казахстане на полгода ввели запрет на вывоз с территории страны лома и отходов металлов.
09.03.2025, 13:12 51106
Нападение на сотрудницу аэропорта Алматы: возбуждено три уголовных дела
Фото: polisia.kz.
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Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что три уголовных дела возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы, сообщает Polisia.kz.
Мужчина с ножом в руке взял в заложники сотрудницу аэропорта и угрожал пассажирам, заявив о "бомбе" в рюкзаке. По данному факту возбуждено три уголовных дела: захват заложника - предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества; хулиганство с применением оружия - предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет; заведомо ложное сообщение об акте терроризма - штраф в размере до 5000 МРП либо лишение свободы до 5 лет", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что расследование продолжается, а для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа.
Жертв и пострадавших нет. По решению суда в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" на два месяца. Вместе с тем по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны", - добавили в министерстве.
Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.
Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.
09.03.2025, 12:12 52121
В Казахстане полицейские обнаружили свыше трех тысяч боеприпасов и 360 единиц оружия за три дня
Фото: depositphotos
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сотрудники полиции в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Қару" обнаружили свыше трех тысяч боеприпасов и 360 единиц оружия за три дня, сообщает Polisia.kz.
За три дня операции сотрудниками полиции обнаружено свыше 30 схронов и тайников, из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий", - заявил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Кроме того, отметил он, полицейскими изъято шесть единиц ранее утерянного и принято от граждан 14 единиц добровольно сданного оружия.
Во время проведения ОПМ выявлено более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия. К административной ответственности привлечено 200 правонарушителей", - добавили в полиции.
Ранее полицейские обнаружили четыре схрона с оружием в нескольких регионах РК.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
08.03.2025, 16:44 68821
Военный Нацгвардии обезвредил вооруженного хулигана в Петропавловске
Пьяный дебошир размахивал во дворе предметом, похожим на пистолет
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Петропавловск. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Офицер воинской Национальной гвардии в Петропавловске обезоружил вооруженного хулигана, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Нацгвардии, военнослужащий, возвращаясь от родственников, увидел во дворе дома человека в алкогольном опьянении, который размахивал предметом, похожим на пистолет, в сторону проходящих людей.
Военный незамедлительно направился к хулигану, тот направил пистолет на него. Капитан применил приемы рукопашного боя и удерживал молодого человека в неподвижном состоянии до приезда сотрудников полиции. После чего гвардеец сдал хулигана подоспевшему наряду сотрудников органов внутренних дел", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Алматы наградили мужчину, обезвредившего в аэропорту мегаполиса вооруженного ножом дебошира.
07.03.2025, 18:27 95206
В Акмолинской области задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса
Фото: pixabay.com
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Кокшетау. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области задержали жителя одного из сел региона, подозреваемого в незаконной вырубке леса, сообщает Polisia.kz
В отдел полиции города Акколь поступило сообщение от главного специалиста лесного хозяйства КГУ "Аккольское Моншахтинское лесничество" о незаконной порубке 319 берез и 113 осин. В результате оперативных мероприятий полицейские задержали нарушителя - жителя одного из близлежащих сел - с поличным. Мужчина успел спилить деревья бензопилой и попытался вывезти их на тракторе с прицепом, но был остановлен сотрудниками полиции", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование.
Ранее в Павлодарской области незаконно вырубили лес на 1,3 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.03.2025, 17:10 96951
Жителей Кызылординской области задержали за отстрел свыше 120 сайгаков
Фото: telegram/POLISIA.KZ
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Кызылорда. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Троих жителей Кызылординской области задержали за отстрел свыше 120 сайгаков, сообщает Polisia.kz
Сотрудники полиции региона остановили автомобиль Volkswagen Crafter. При осмотре машины (...) обнаружили 39 туш сайгаков. Кроме того, в ходе проверки частного дома найдено еще 84 туши сайгаков, 14 голов и шесть шкур животных. Трое подозреваемых помещены в ИВС", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства дела уточняются.
Ранее троих жителей Сатпаева осудили на восемь лет по делу о незаконной охоте на сайгаков.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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