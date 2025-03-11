В Туркестанской области задержали подозреваемых в распространении экстремистских материалов  

Злоумышленники наладили нелегальный экспорт лома железнодорожным и морским путем под видом готовой продукции и сырья

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Петропавловск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В двух областях Казахстана выявлены и пресечены схемы контрабандного вывоза черного металла в страны ближнего и дальнего зарубежья.





Несмотря на действующий в стране запрет, в ряде регионов злоумышленники наладили незаконный экспорт металлолома железнодорожным и морским путем под видом готовой продукции и сырья, сообщает Polisia.kz









В частности, в Северо-Казахстанской области руководитель одного из ТОО организовал отправку черного металла железнодорожным транспортом в соседнюю страну под видом высоколегированной стали. В период запрета данная компания вывезла за пределы страны более полутора тысяч тонн лома на общую сумму свыше 170 млн тенге.





В ходе обыска на территории металлобазы обнаружен лом черного металла весом порядка одной тысячи тонны, в том числе семь вагонов, подготовленных к отправке за рубеж", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.





Аналогичная схема ликвидирована в Мангистауской области, где одна из компаний занималась отправкой черного металла в прикаспийские страны морским путем. Только за прошлый год данная компания вывезла за пределы страны свыше 400 тонн металла.





В ходе оперативно-следственных мероприятий на территории ТОО обнаружен лом черного металла весом более 420 тонн, в том числе два контейнера, подготовленных к отправке в соседнее государство.



