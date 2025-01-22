В Уштобе полицейские задержали блогера за вымогательство

Фото: МВД РК

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Уштобе. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Уштобе сотрудники полиции задержали местного блогера. Он подозревается в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя, сообщает пресс-служба - В Уштобе сотрудники полиции задержали местного блогера. Он подозревается в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя, сообщает пресс-служба МВД





Блогер требовал деньги за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.





В результате сотрудниками УБОП ДП Жетысуской области при координации областной прокуратуры он задержан при передаче 7 млн тенге с поличным.





Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В интересах следствия иная информация не разглашается.



