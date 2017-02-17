В Усть-Каменогорске задержали подозреваемых в организации нелегальных азартных игр

Усть-Каменогорск. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске ведется следствие над предполагаемыми участниками организованной преступной группы, организовавшей незаконный игорный бизнес на территории области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области.
По данным надзорного ведомства, ущерб государству составил более 30 миллионов тенге. Оперативники изъяли более 60 игровых автоматов из 28 точек Усть-Каменогорска, передает Kazakhstan Today.
На данный момент восемь человек - предполагаемые участники ОПГ - задержаны. Сотрудники силовых органов проверяют наличие игровых автоматов в других городах области, информирует портал YK-news.kz.
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