В Усть-Каменогорске задержали подозреваемых в организации нелегальных азартных игр

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В Усть-Каменогорске задержали подозреваемых в организации нелегальных азартных игр17.02.2017
Криминал  14:51
Усть-Каменогорск. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске ведется следствие над предполагаемыми участниками организованной преступной группы, организовавшей незаконный игорный бизнес на территории области, сообщили в пресс-службе прокуратуры Восточно-Казахстанской области.

По данным надзорного ведомства, ущерб государству составил более 30 миллионов тенге. Оперативники изъяли более 60 игровых автоматов из 28 точек Усть-Каменогорска, передает Kazakhstan Today.

На данный момент восемь человек - предполагаемые участники ОПГ - задержаны. Сотрудники силовых органов проверяют наличие игровых автоматов в других городах области, информирует портал YK-news.kz.
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