22.05.2025, 14:34 68411

В ВКО при помощи дрона выявили незаконную добычу золота   

Задержаны шестеро правонарушителей
Усть-Каменогорск. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области полицейские пресекли незаконную добычу золота с использованием спецтехники, сообщает Polisia.kz.

Группу лиц, ведущую незаконную добычу драгоценных полезных ископаемых, удалось выявить с помощью дрона. Аппарат с точностью определил координаты незаконных земельных работ.


В ходе спецоперации на месте задержаны шесть правонарушителей. В рамках следственных действий изъяты экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля и образцы почвы.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначена экспертиза для установления размера ущерба, причиненного недропользованию.

В полиции подчеркнули, что подобные действия наносят серьезный вред не только экономике государства, но и экологической системе региона - страдают природные ландшафты, флора и фауна.

Напомним, что работающий без лицензии недропользователь уничтожил плодородный слой почвы на 10 га в Актюбинской области.
 
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Теги:ВКОЗолотоДобыча

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23.05.2025, 15:11 5296

Находящийся в наркотическом опьянении мужчина устроил ДТП с полицейским автомобилем в Алматы  

Сидя в полицейском автомобиле, задержанный выкрутил руль
Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 22 мая Алмалинском районе Алматы находящийся в наркотическом опьянении мужчина устроил дорожную аварию, выкрутив руль полицейского автомобиля.

Согласно информации, распространяемой в соцсетях, задержанный спровоцировал аварию, находясь в полицейском автомобиле. Инцидент произошел в микрорайоне Тастак.



Задержанный, находившийся в состоянии наркотического опьянения, внезапно вмешался в управление транспортным средством, дернув руль в сторону, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и совершил столкновение", - прокомментировали в департаменте полиции Алматы.


В результате ДТП никто не пострадал. Назначена служебная проверка. По результатам будет дана правовая оценка действиям всех участников. В отношении задержанного предусмотрены меры в соответствии с законодательством.

В полиции также добавили, что в момент происшествия сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей.
 
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Теги:ДТПНаркотикиАлматы
23.05.2025, 12:15 12161

Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск по делу о хищении  

С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге наложен арест
Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск по делу о хищении
Фото: polisia.kz
Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший управляющий директор акционерного общества Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск по делу о хищении, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест". Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса "Кок-Тобе". В январе 2022 года АО "Samruk-Kazyna Construction" заключен договор об инвестировании строительства с ТОО "Дорстройтрест" и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей", - проинформировали в пресс-службе.



Кроме того, отметили в АФМ, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.

На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в агентстве.


Ранее экс-руководитель отдела строительства Тараза был осужден на 4 года.
 
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Теги:розыскхищениеАФМ
23.05.2025, 10:01 17861

В Жамбылской области оглашен приговор в отношении главного специалиста департамента госдоходов

Его подозревали в посредничестве во взяточничестве
Тараз. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области оглашен приговор в отношении главного специалиста областного департамента государственных доходов и двух жителей города Тараза, сообщает Агентство по противодействию коррупции.

Последние признаны виновными в даче взятки должностным лицам городского отдела финансов в сумме $200 тыс. за выдачу ранее конфискованной и подлежащей уничтожению по решению суда табачной продукции, а специалист областного департамента - в посредничестве во взяточничестве, отметили в Антикоре.

Приговором суда обвиняемым жителям города назначено наказание в виде 10 лет и 9 лет лишения свободы, специалисту ДГД - 3 года лишения свободы. Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт в законную силу не вступил.
 
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Теги:Жамбылская областьСудАнтикорДГД
22.05.2025, 20:29 52551

260 тыс. саженцев на 519 млн тенге похитили из лесного хозяйства в области Абай

Виновные получили по пять лет лишения свободы
260 тыс. саженцев на 519 млн тенге похитили из лесного хозяйства в области Абай
Фото: Polisia.kz
Семей. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Бескарагайском районе выявлен факт хищения более 260 тысяч саженцев, сообщает Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Абай на территории Бескарагайского района установили тайное хищение более 260 тысяч саженцев на сумму свыше 519 миллионов тенге с территории Долонского филиала РГУ "Семей орманы".

В отношении двух жителей области проводилось досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере. 21 мая приговором суда города Курчатова они признаны виновными и осуждены к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Ранее сотрудникам резервата "Ертiс орманы" вынесли приговор за неоднократное хищение леса.
 
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Теги:КражаСудСаженцы
22.05.2025, 19:04 55136

В Шымкенте директор школы и бухгалтер присвоили 71 млн тенге

Им назначено по 8 лет лишения свободы каждому
Шымкент. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте суд рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимых Д. и Б. по обвинению в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере, а также получение взятки, сообщает пресс-служба суда.

Б., являясь директором общеобразовательной средней школы Шымкента, в период с февраля 2022 года по август 2024 года по предварительному сговору с главным бухгалтером школы Д. при начислении заработной платы учителям перечислял им излишние суммы. Эти средства бухгалтер переводил на свои счета, а также счета близких родственников, после чего обналичивал и присваивал. Общий ущерб государству составил более 71 млн тенге.

Кроме этого, в 2022 году директор через своего заместителя по учебной части М. получила взятку в размере 150 тыс. тенге за досрочный выход из декретного отпуска преподавателя.

Приговором суда Д. и Б. признаны виновными и им назначено по 8 лет лишения свободы каждому с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в государственных учреждениях.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Павлодарской области вынесли приговор директору и работникам КГУ "Центр занятости населения акимата Железинского района Павлодарской области" за растрату более 110 млн тенге бюджетных средств, а также совершение мошенничества и подделку документов.
 
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Теги:Судхищениешкола
22.05.2025, 15:17 65871

Порядка 11,8 млрд тенге составил ущерб государству от незаконной регистрации автомобилей

На регистрационный учет незаконно поставили более 1,8 тысячи транспортных средств
Порядка 11,8 млрд тенге составил ущерб государству от незаконной регистрации автомобилей
Фото: Depositphotos
Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за последние три года незаконно поставили на учет более 1,8 тысячи транспортных средств, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

За последние три года территориальными департаментами АФМ расследовалось 88 уголовных дел по фактам незаконной постановки на регистрационный учет свыше 1,8 тыс. автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 11,8 млрд тенге.

По информации ведомства, в качестве подозреваемых признаны 70 лиц, в числе которых руководители и сотрудники управления административной полиции, НАО "Правительство для граждан" и нотариусы.

В результате государству уплачены сборы в сумме 900 млн тенге, наложены аресты на 1,5 тыс. автотранспортных средств стоимостью 31 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге.

К примеру, в Акмолинской области вынесен приговор в отношении группы лиц, включая сотрудника управления административной полиции, которые в период с 2020 по 2022 годы незаконно произвели первичную регистрацию 55 грузовых автомобилей, причинив ущерб государству на сумму 401 млн тенге. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. Кроме того, в доход государства конфискованы 3 квартиры и частный дом общей стоимостью 125 млн тенге и денежные средства на сумму 21 млн тенге", - рассказали в пресс-службе ведомства.

 
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Теги:УщербТранспортрегистрацияАФМ
22.05.2025, 13:46 70781

Иностранец продавал поддельные водительские удостоверения в Астане

Иностранец продавал поддельные водительские удостоверения в Астане
Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане пресечена схема незаконной продажи поддельных водительских удостоверений, сообщает департамент полиции столицы.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Стоп преступление" сотрудники полиции раскрыли канал незаконной реализации поддельных водительских удостоверений. В результате оперативных мероприятий был задержан 27-летний иностранец. Установлено, что он предлагал иностранным гражданам поддельные водительские удостоверения для регистрации в сервисах такси", - рассказали в департаменте.


В ходе обыска полицейские изъяли два мобильных телефона, ноутбук, принтер, устройство для обрезки документов, а также около 150 распечатанных удостоверений, подготовленных для загрузки в базу данных приложения.

По факту ведется расследование.

Установлены 27 водителей такси, воспользовавшихся услугами задержанного. Все они привлечены к административной ответственности", - добавили в полиции.


Ранее незаконную схему выдачи водительских удостоверений выявили в Шымкенте.
 
22.05.2025, 13:09 69646

Создателей финпирамиды JDL осудили в области Абай

22 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 14 млн тенге
Семей. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бородулихинский районный суд области Абай вынес приговор трем подсудимым, которых обвиняют в создании финансовой пирамиды JDL.

Суд установил, что в период с сентября по ноябрь подсудимые причинили ущерб 22 потерпевшим на сумму 14 374 383 тенге.

Л., Б., К. вину в предъявленном обвинении признали полностью, раскаялись в совершенном преступлении, просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы", - рассказали в суде.


Суд приговорил подсудимых к ограничению свободы сроком на 2 года. Их также лишили права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с рекламой финансовой (инвестиционной) пирамиды с целью привлечения граждан и их денежных средств сроком на 1 год 6 месяцев, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания.

Также подсудимых привлекут к общественным работам на сто часов ежегодно и взыщут с них в фонд компенсации потерпевшим принудительный платеж 55 380 тенге с каждой.

Сотовые телефоны подсудимых конфискованы в доход государства.

Ранее в Мангистауской области 10 человек признали подозреваемыми в организации и руководстве финансовой пирамидой Sax Invest, действовавшей на территории Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Организаторы незаконно привлекли свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.
 

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