Уральск. 13 июня. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане сельчанин три года развращал малолетнюю падчерицу, передает Kazakhstan Today.

Вчера в Специализированном межрайонном уголовном суде ему вынесли приговор, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

Судьей Специализированного межрайонного уголовного суда Бахытом Ермахановым 38-летний житель Жангалинского района Жаксыбай Султанов был признан виновным в совершении преступления по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего, неоднократно). Ему было назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы (из них два года - это часть неотбытого срока по приговору суда 2013 года) в колонии чрезвычайной безопасности. Первые пять лет, согласно приговору суда, Султанов проведет в учреждении УИС полной безопасности. Султанову пожизненно запрещено заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними.

Суд также вынес частное постановление в адрес прокуратуры ЗКО для установления ответственности сотрудников образования и главы крестьянского хозяйства. По словам судьи, родные девочки (мать, младший брат и бабушка потерпевшей) считают, что педагоги могли догадываться о насилии над ребенком.

Согласно материалам дела, в 2015 году Султанов был условно-досрочно освобожден (первый срок он отбывал на грабеж, второй за кражу), тогда же он познакомился с матерью девочки и они стали жить вместе. Уже в 2016 году он стал приставать к девочке. Султанов развращал свою падчерицу семь раз в течение трех лет с 2016 до 2019 год. В суде свою вину он признал частично.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства