Житель ЗКО задержан за растление малолетней девочки

Уральск. 4 января. Kazakhstan Today - Житель Западно-Казахстанской области подозревается в развращении и изнасиловании девочки, передает Kazakhstan Today.

Уголовное дело по статье 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего) в отношении 33-летнего подозреваемого было начато в сентябре. Во время расследования были установлены новые обстоятельства, пишет "Мой город"

Летом 2016 года 33-летний гражданин, находясь в своем доме, который расположен на зимовке в крестьянском хозяйстве Теректинского района, неоднократно совершал развратные действия сексуального характера в отношении малолетней. На момент совершения преступления девочке было 11 лет, сейчас ей 15 лет", - сообщили в полиции региона.

В настоящее время он содержится в следственном изоляторе. По данным фактам ведется досудебное расследование по статьям 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего) и 124 УК РК (Развращение малолетних, совершенное неоднократно)", - рассказали в полиции.

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