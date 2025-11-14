Города с самым грязным воздухом назвали в Казахстане

За последние пять лет стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен сразу в 7 городах - Алматы, Атырау, Актобе, Караганде, Темиртау, Петропавловске и Астане

Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в Казахстане показали очень высокий уровень загрязнения в 6 из 70 населенных пунктов. В их числе: Караганда, Сатпаев, Актобе, Кульсары и Астана, а также поселок Шубарши, сообщает Energyprom





Еще 11 населенных пунктов вошли в категорию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха: города Алматы, Атырау, Темиртау, Петропавловск, Талгар, Павлодар, Костанай, Абай, Туркестан, а также село Жанбай и поселок Кызылсай. К категории повышенного уровня загрязнения воздуха были отнесены 19 городов и 4 поселка, а к категории низкого уровня загрязнения - 16 городов, 8 поселков и 6 сел", - пишет источник.





Исследователи отмечают: за последние пять лет, с 2021 по 2025 год, стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха был отмечен сразу в 7 городах - Алматы, Атырау, Актобе, Караганде, Темиртау, Петропавловске и Астане.





При этом в Атырау и Петропавловске основным загрязняющим веществом является только сероводород, в Актобе - диоксид азота и сероводород, а в Темиртау - оксид углерода, диоксид азота, сероводород и фенол. В Алматы, Караганде и Астане наблюдается широкий спектр загрязняющих веществ: взвешенные частицы (пыль, РМ2.5 и РМ10), оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород; в Алматы дополнительно отмечается содержание в атмосферном воздухе диоксида серы и фенола", - говорится в исследовании.





За 2024 год объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Казахстане составил 2,3 млн тонн, из которых 1,8 млн тонн пришлось на газообразные и жидкие вещества, в том числе сернистый ангидрид (785,5 тыс. тонн), окись углерода (432,4 тыс. тонн) и окись азота (307,5 тыс. тонн).





Наибольший объем выбросов наблюдался в Павлодарской области: 687,8 тыс. тонн. Следом идут Карагандинская (445,3 тыс. тонн), Атырауская (152,8 тыс. тонн), Актюбинская (124 тыс. тонн), Костанайская (111,6 тыс. тонн) и Мангистауская (105,6 тыс. тонн) области. На эти шесть регионов суммарно пришлись две трети всего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.





Если брать ситуацию в мире, в 2024 году глобальные выбросы парниковых газов достигли 53,2 млрд тонн CO2-эквивалента - на 1,3% больше, чем годом ранее. С 2020-го прирост составил 8,7%, а с 2015 года - 9,8%.





Основные доли глобальных выбросов пришлись на Китай (29,2%), США (11,1%) и Индию (8,2%). В пятерку крупнейших эмитентов парниковых газов также вошли Россия (4,8%) и Индонезия (2,5%).





Пять стран Центральной Азии суммарно дали лишь 1,4% от всего глобального объема выбросов. При этом наибольшие доли среди них пришлись на Казахстан и Узбекистан: 0,6% и 0,4% соответственно. Следом идет Туркменистан: 0,2%. На Кыргызстан и Таджикистан пришлось лишь по 0,04%.





Таким образом, РК продолжает оставаться страной с относительно небольшой долей выбросов парниковых газов, однако уровень загрязнения воздуха в отдельных городах страны стабильно высок, что требует усиления контроля за промышленными источниками и мониторинга качества атмосферного воздуха.





Ранее сообщалось, что более полумиллиона жителей Караганды дышат загрязненным воздухом.



