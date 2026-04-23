22.04.2026, 13:36
Токаев назвал защиту Земли общей ответственностью всего человечества
Фото: Акорда
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Регионального экологического саммита в Астане, назвал защиту Земли общей ответственностью всего человечества, передает корреспондент агентства.
Речь идет о будущем всех людей, и прежде всего подрастающего поколения. Это не только экологическая задача, это высокий моральный долг, экономическая необходимость и стратегический приоритет во имя сохранения мира и стабильности", - заявил лидер Казахстана.
По его мнению, видение устойчивого будущего должно опираться на ключевые принципы:
- ответственность перед нашими гражданами и будущими поколениями;
- сотрудничество, выходящее за рамки границ и секторов;
- справедливость в доступе к ресурсам, технологиям и возможностям;
- практические меры, приносящие осязаемые результаты;
- солидарность между странами, независимо от их размера или уровня развития.
Принятие Астанинской декларации об экологической солидарности в Центральной Азии и ряд значимых соглашений, достигнутых в рамках саммита, отражают нашу приверженность этим принципам и знаменуют собой важные шаги на пути к укреплению регионального экологического партнерства", - добавил глава государства.
Он выразил уверенность, что сегодняшние дискуссии будут содержательными и приведут к конкретным совместным инициативам, которые позволят воплотить общее видение устойчивого будущего в практические действия.
Мы собрались здесь в период нарастающей неопределенности и непредсказуемости. Нет необходимости подробно объяснять, насколько глубоко и пагубно они сказываются на глобальной и региональной стабильности, а также на качестве жизни миллионов людей. Они подрывают усилия, направленные на развитие, и уводят ресурсы от решения неотложных экологических проблем. В этом контексте роль международного сообщества действительно приобретает особую значимость. Организация Объединенных Наций, созданная восемьдесят лет назад, по-прежнему остается незаменимой в качестве единственной универсальной платформы для диалога", - заявил глава государства.
Однако, по его словам, с тех пор мир претерпел радикальные и коренные изменения.
Много говорится о незыблемости устава ООН, который остается краеугольным камнем международного права. Однако устав ООН - это не высокая кухня, и его нельзя использовать как меню, из которого можно выбирать только то, что нравится. Напротив, устав ООН следует принимать и воспринимать как единый, всеобъемлющий документ, признавая его таковым во всей полноте его положений. Поэтому необходимо, чтобы ООН и другие крупные международные организации в полной мере учитывали реалии современного мира, вступившего в эру преобразований, характер и масштабы которых делают их абсолютно беспрецедентными и, следовательно, непредсказуемыми. Мы должны избегать избирательного применения принципов устава ООН к международным вооруженным конфликтам. В то же время мы должны сохранять непоколебимую веру в многосторонние институты, хотя, к сожалению, им не хватает авторитета для решения важных международных проблем", - добавил он.
Напомним, сегодня в Астане проходит Региональный экологический саммит.
23.04.2026, 15:56 2361
Алматы рискует потерять свой зеленый облик из-за инициативы по ограничению высоты деревьев
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы обсуждают возможное введение ограничения на высоту деревьев - по предварительно рассматриваемым стандартам она может составить не более 7 метров. Инициатива прорабатывается в рамках развития городской среды и повышения безопасности, однако уже вызвала резкую реакцию горожан и критику специалистов.
Поводом для обсуждения стали участившиеся случаи падения сухостойных деревьев, сообщает Zakon.kz.
Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что управление экологии изучает зарубежный опыт, включая европейские подходы, где в ряде стран действуют нормативы, ограничивающие высоту деревьев в городской среде примерно семью метрами.
По его словам, окончательные решения пока не приняты и находятся на стадии рассмотрения. В то же время в Алматы продолжается активная работа по ликвидации сухостоя. Наиболее остро проблема стоит в Медеуском районе, а также в центральной части города и Турксибском районе, где застройка формировалась исторически.
Инициатива о возможном ограничении высоты деревьев в Алматы вызвала бурное обсуждение среди горожан. Многие восприняли ее с настороженностью и критикой.
Один из жителей Алматы заявил, что был удивлен идеей ограничить высоту деревьев до 7 метров, отметив, что это может негативно повлиять на облик города. По его словам, именно высокие деревья формируют атмосферу "города-сада". Он выразил надежду, что власти откажутся от этой меры, чтобы сохранить уникальный характер Алматы.
Заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев считает, что универсальный подход к ограничению высоты деревьев выглядит сомнительным.
По его словам, идея удерживать все деревья на уровне семи метров некорректна и, вероятно, может касаться лишь отдельных категорий - например, старых или аварийно опасных насаждений. В частности, это может быть оправдано для переспелых тополей, особенно при наличии суховершинности.
Эксперт подчеркнул, что зеленые насаждения играют ключевую роль в формировании комфортной городской среды Алматы. В условиях жаркого климата густые кроны создают тень, защищают от солнца, снижают уровень шума и задерживают пыль от загруженных дорог.
При этом распространять подобные ограничения на весь городской зеленый фонд, по его мнению, нецелесообразно. Напротив, он считает необходимым высаживать молодые пирамидальные тополя, обладающие аэродинамическими свойствами: они способствуют циркуляции воздуха и могут достигать высоты 20-25 метров.
Мухамадиев отметил, что укорачивание старых деревьев действительно может быть оправдано с точки зрения безопасности, однако вводить жесткие ограничения по высоте для всех насаждений неправильно.
Проблема состояния зеленого фонда Алматы остается одной из наиболее обсуждаемых экологических тем города. В частности, недавний резонанс в соцсетях вызвала новость о том, что в Алматинском ботаническом саду вырубят историческую аллею туй, высаженную в 1965 году. По словам сотрудников ботсада, деревья поражены вредителем и находятся в критическом состоянии.
В ноябре прошлого года горожане возмутились, что в центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого в городе незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют плохую экологию Алматы.
22.04.2026, 14:10 23721
Изменение климата, дефицит водных ресурсов: Жапаров обозначил ключевые экологические вызовы для Центральной Азии
Он подчеркнул значительное влияние климатических изменений на экономику и экологию региона
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе Регионального экологического саммита в Астане обозначил ключевые экологические вызовы для Центральной Азии, передает корреспондент агентства.
В частности, одной из центральных тем выступления стала водная безопасность и распределение водных ресурсов в Центральной Азии. Президент отметил, что Кыргызстан играет ключевую роль в формировании водного баланса региона, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Также он подчеркнул значительное влияние климатических изменений на экономику и экологию региона. Говоря о климатических вызовах, президент отметил рост природных рисков.
Количество чрезвычайных ситуаций увеличилось в 3 раза, а сумма материального ущерба от чрезвычайных ситуаций составляет порядка более 1,5 млрд. долларов в год", - заявил Жапаров.
Отдельно он подчеркнул необходимость справедливого распределения водных ресурсов и развития региональных механизмов сотрудничества.
Мы должны найти баланс интересов и выработать взаимоприемлемые комплексные решения в водно-энергетической сфере", - отметил президент.
В ходе выступления также прозвучали предложения о создании компенсационных механизмов в водно-энергетическом секторе и усилении международной поддержки для стран региона, наиболее уязвимых к последствиям изменения климата.
Также на саммите президент Армении Ваагн Хачатурян призвал к совместным действиям по климату и водным ресурсам.
Он отметил, что климатические изменения становятся причиной роста числа экстремальных погодных явлений, включая наводнения и засухи, что напрямую влияет на экосистемы, сельское хозяйство и продовольственную безопасность. Особое внимание он уделил вопросам водной безопасности и доступу к пресной воде в сельских регионах. Также президент подчеркнул важность международного взаимодействия в сфере устойчивого управления водными ресурсами и отметил инициативы Казахстана по развитию консультаций с международными партнерами.
Мы выдвинули амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов на 44%. По сравнению с уровнем 1990-х годов усилия были увеличены до 52% при поддержке международного сообщества и государства", - отметил президент Армении.
Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе Регионального экологического саммита в Астане заявил о деградации пастбищ.
22.04.2026, 13:35 25471
Казахстан намерен довести долю ВИЭ до 15% к 2030 году
Выбросы крупных энергетических объектов в стране сократятся почти на 35%
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарном заседании Регионального экологического саммита в Астане, отметил, что республика намерена довести долю ВИЭ до 15% к 2030 году и сократить выбросы крупных энергетических объектов почти на 35%, передает корреспондент агентства.
Справедливый и равноправный энергетический переход является главным приоритетом. В настоящее время доля возобновляемых источников энергии в общем объеме генерируемой в Казахстане электроэнергии, составляет более 7 процентов. Ожидается, что к 2030 году она превысит 15 процентов. Оставаясь крупным производителем нефти и газа, наша страна привержена целям в области устойчивой энергетики. Как один из ведущих мировых экспортеров урана, обеспечивающий около 40 процентов мировых поставок, Казахстан также поддерживает развитие безуглеродной электроэнергетики. В настоящее время мы разрабатываем проект строительства нашей первой атомной электростанции и одновременно модернизируем угольные электростанции с использованием технологий "чистого угля". Таким образом, ожидается, что выбросы крупных энергетических объектов сократятся почти на 35 процентов", - заявил глава государства.
По мнению главы государства, глобальный переход к более экологичным моделям должен быть справедливым, сбалансированным и стимулирующим.
С моей точки зрения, избирательный подход недопустим и в экологических вопросах. Во многих случаях экологическая повестка разрабатывается и формируется без должного учета потребностей в области развития различных регионов и государств, особенно развивающихся, которые все еще занимаются укреплением своего экономического потенциала. Между тем развитые страны достигли своих нынешних экологических стандартов в результате длительного процесса индустриализации. Поэтому глобальный переход к более экологичным моделям должен быть справедливым, сбалансированным и стимулирующим. Наш общий подход должен быть обоснованным, прагматичным и тщательно продуманным, чтобы страны могли двигаться вперед на основе принципов устойчивого развития, не ставя под угрозу свои перспективы экономического роста и прогресса", - заявил лидер Казахстана.
Напомним, сегодня в Астане проходит Региональный экологический саммит.
22.04.2026, 11:21 27681
Заваленную пластиковыми отходами степь заснял на видео экоактивист в Мангистауской области
Фото: скриншот из видео Instagram/azamat_sarsenbayev
Актау. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивист Азамат Сарсенбаев на своей странице в Instagram опубликовал кадры, демонстрирующие критическое состояние степи вблизи Актау, где огромные площади завалены пластиковыми отходами.
На видео запечатлен верблюд, вынужденный бродить среди огромного количества пластиковых отходов и пакетов.
Пользователи Сети призывают к системным изменениям в утилизации отходов и введению запрета на использование пластиковых пакетов.
Напомним, почти пять тысяч несанкционированных свалок выявили в Казахстане.
Ранее сообщалось, что мусорные свалки разрастаются вблизи дачных массивов Талдыкоргана.
21.04.2026, 18:57 36521
В Астане обсудили совместные механизмы управления водно-энергетическим комплексом Центральной Азии
Фото: ЕАБР
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялся семинар Академии Евразийского банка развития (ЕАБР) на тему: "Устойчивое управление водно-энергетическим комплексом в Центральной Азии: механизмы совместных действий". В мероприятии приняли участие руководители профильных департаментов министерств водных ресурсов, энергетики, экологии стран Центральной Азии, а также представители международных организаций и финансовых институтов.
Использование воды и эффективное управление водными ресурсами является ключевым вызовом в регионе. При сохранении темпа реформ и усилении сотрудничества проблема водного дефицита решаема за счет технологий, инвестиций и совместных действий" - отметил в своем выступлении Евгений Винокуров, заместитель председателя Правления, главный экономист ЕАБР.
Арман Ахунбаев, руководитель Центра отраслевого анализа Дирекции аналитической работы, представил результаты исследования ЕАБР по водохозяйственной ситуации в Центральной Азии. По словам Армана, подход ЕАБР предельно практичен: основной резерв повышения эффективности водопользования в Центральной Азии находится внутри системы. Необходимо действовать на опережение: снижать потери, ускорять внедрение водосберегающих технологий, цифровизировать систему, выстраивать устойчивое финансирование и усиливать региональную кооперацию. Именно такая комбинация мер дает возможность перевести вызовы в режим управляемой задачи развития.
С докладом об информационных системах для поддержки совместных решений выступила Динара Зиганшина, директор Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии. Динара Зиганшина отметила: "В Центральной Азии формируется многоуровневая архитектура поддержки принятия решений: наряду с национальными информационными системами развивается региональная база данных, аналитика и модели. Задача на будущее - последовательно повышать их совместимость, полноту и практическую ценность для принятия согласованных и устойчивых решений в условиях возрастающей неопределенности".
Также в рамках семинара прошла панельная дискуссия по теме механизмов координации на бассейновом уровне с участием представителей Международного Фонда спасения Арала, межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, АО "Узбекгидроэнерго" и других организаций.
Участники отметили позитивные изменения в региональной политике и подчеркнули важность дальнейшего укрепления сотрудничества. Семинар стал площадкой для открытого диалога, в ходе которого обсуждались меры по снижению управленческих и инвестиционных рисков, а также подходы к развитию межгосударственной кооперации.
По итогам встречи было отмечено, что развитие регионального диалога, обмен данными по учету воды и модернизация инфраструктуры остаются ключевыми условиями устойчивого экономического роста стран Центральной Азии.
Аналитические материалы:
Энергетика Центральной Азии: модернизация энергетического сектора и энергопереход - Евразийский Банк Развития
Справочно:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К концу декабря 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 326 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,6 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
Академия ЕАБР создана в 2025 году при поддержке Фонда технического содействия ЕАБР. Основная цель - усиление регионального диалога, обмен опытом и лучшими практиками по ключевым направлениям экономического развития: проектное финансирование, деятельность международных финансовых организаций, региональное сотрудничество в отраслях экономики, макроэкономическое моделирование, зеленые финансы и устойчивое развитие. Академия проводит очные мероприятия и развивает Цифровую Академию, Платформу онлайн обучения. Обучение в Академии проходят представители государственных органов, бизнес-структур и финансовых институтов стран-участниц ЕАБР.
20.04.2026, 17:58 45981
Сайгаки сотнями гибнут в Атырауской области
Специалисты полагают, что это естественная гибель
Атырау. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области массово погибают сайгаки. На сегодняшний день собрано более 800 туш, сообщает издание "Ак Жайык".
Местные жители опасаются последствий для скота и предполагают, что причиной массового падежа могли стать клещи.
По данным издания, на сегодня с территории собрано более 800 туш. Павших животных специалисты сжигают и закапывают .
В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира версию с клещами отвергают, уверяя, что происходит естественная гибель.
Возможно, животные ослабли после зимы. В целом продолжительность жизни сайгаков составляет 7-8 лет", - сообщили в ведомстве.
Ранее массовая гибель сайгаков произошла в ЗКО.
Напомним, в декабре 2025 года на 20-й Конференции сторон Конвенции CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) в Самарканде было принято решение о снятии нулевой экспортной квоты на рога сайгака казахстанской популяции.
Как сообщалось ранее, в 2023 году депутаты агропартии "Ауыл" предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков.
По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
С 1 июля по 30 ноября прошлого года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
19.04.2026, 11:35 67856
Популярное у алматинцев озеро с лотосами может пострадать из-за строительства новой дороги
Фото: из личного архива Виктории
Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Уникальный водоем с лотосами на Первомайских прудах засыпали грунтом и строительным мусором из-за строительства новой дороги от улицы Тлендиева до БАКАД, сообщает BES.media.
Об экологической катастрофе, которая грозит уникальному озеру, рассказала одна из местных жительниц, которая назвалась Викторией.
Тут у нас происходит немножко беспредел. Лотосы растут только на этом озере. И сейчас именно эту зону засыпают грунтом, строительным мусором и разравнивают тяжелой техникой", - рассказала женщина.
По ее словам, растение внесено в список реликтовых и находится под охраной государства, а часть дороги проходит именно там, где растут лотосы.
Дорогу строят уже около двух лет, и ранее власти обещали, что растения не пострадают. Особое беспокойство Виктории вызывает то, что песком засыпали одну из сторон дамбы.
Это грозит тем, что озеро пересохнет и его будет неоткуда наполнять. Тогда катастрофа будет полная", - считает она.
По ее мнению, озеро можно было обогнуть и засыпать дамбу с другой стороны.
А потом, когда дорога будет готова, поставить защитный щит, как это принято в цивилизованных странах", - говорит Виктория.
Она также рассказала, что в озере довольно разнообразная флора и фауна. Здесь обитают ондатры, цапли, выдры, утки, фазаны и бакланы, однажды там даже видели лебедя. Кроме того, с середины июня и до сентября, в период цветения лотоса, озеро посещают туристы. Люди приезжают на фотосессии и снимают здесь видеоролики.
Но сейчас озеро засыпают грунтом, пирс начал рассыпаться, трава и камыши вокруг него не скошены, а территория вокруг завалена мусором, который на несанкционированную свалку выгружают грузовиками.
Запах какой - ужас, и это еще жара не началась. А что будет в июле? У нас же люди такие: если видят мусор, то еще и свой подвезут", - возмущается женщина.
В акимате Алматинской области источнику сообщили, что строительные работы пока полностью не завершены. Заказчиком проекта выступает управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области.
Корреспондент BES.media попытался выяснить, согласовывались ли работы с экологическими службами и проводилась ли оценка их воздействия на окружающую среду. Однако в ходе подготовки материала редакцию постоянно перенаправляли из одного ведомства в другое. Сначала редакция обратилась в управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области, затем - в управление водных ресурсов и ирригации, после чего нас перенаправили в Балхаш-Алакольскую бассейновую инспекцию. Там один из заместителей сообщил, что находится в командировке и не в курсе ситуации, а другой не вышел на связь. После этого в госструктуры были отправлены соответствующие запросы", - пишет сайт.
Ранее резонанс в соцсетях вызвала новость о том, что в Алматинском ботаническом саду вырубят историческую аллею туй, высаженную в 1965 году. По словам сотрудников Ботсада, деревья поражены вредителем и находятся в критическом состоянии.
В СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев в городе. В частности, в центре Алматы забетонировали деревья. В январе прошлого стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья. По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленых веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы. Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
Осенью экоактивисты Алматы обвинили акимат в уничтожении зеленой зоны на улице Момышулы.
Также широкий общественный резонанс вызвало благоустройство рощи Баума, в рамках которой планируют удалить порядка двух тысяч деревьев. По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют плохую экологию Алматы.
17.04.2026, 18:30 96641
В Мангистау обнаружили почти двести мертвых тюленей
К расследованию причин гибели подключены профильные службы
Актау. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На побережье Каспийского моря в Мангистауской области нашли почти 200 тушек тюленей, сообщает Lada.kz.
В ходе мониторинга на Баутинской косе и в районе Форт-Шевченко обнаружена 191 туша животных. По предварительным данным, тюленей выбросило на берег из-за северо-западного ветра, который наблюдался в течение последних 2-3 дней", - цитирует издание руководителя управления рыбной инспекции региона Конарбая Базарбаева.
Отмечается, что к расследованию причин гибели подключены профильные службы. Специалисты департамента экологии уже отобрали пробы воды и почвы. Сотрудники Института гидробиологии и экологии проводят дополнительные исследования - берут образцы зубов, когтей и внутренних органов животных.
Мониторинг побережья продолжается, окончательные выводы будут сделаны после лабораторных анализов", - пишет издание.
Стоит отметить, за четыре года на Каспии погибли почти 3,5 тысячи тюленей. Ранее мы писали, что известно о массовой гибели краснокнижных животных.
