Факт сверхлимитного использования средств по БАКАД отсутствует - в Минтранспорта ответили на слова депутата о лишних расходах Эксклюзив КТ
Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта Казахстана, отвечая на запрос Kazakhstan Today, прокомментировало слова депутата мажилиса Мархабата Жайымбетова о том, что проект Большой Алматинской кольцевой автодороги обошелся государству в лишние 2 миллиарда тенге из-за завышенного курса доллара при расчете сметы, передает корреспондент агентства.
Факт нецелевого или сверхлимитного использования бюджетных средств по проекту БАКАД отсутствует. Вместе с тем в связи с изменением валютного курса, используемого при расчете валютной компенсации концессионеру, а также уточнением графика бюджетных обязательств возникла дополнительная потребность в финансировании в пределах установленных параметров республиканского бюджета", - заявили в ведомстве.
В министерстве отметили, что при формировании бюджета на 2026-2028 годы расчеты по проекту БАКАД производятся с учетом норм приказа Министерства национальной экономики, предусматривающего применение курса, установленного Национальным банком, и корректировку валютной компенсации.
В этой связи общая сумма обязательств государства по проекту БАКАД уточняется пропорционально колебаниям курса тенге и включает компенсацию валютных рисков. Таким образом, увеличение финансовых обязательств государства не связано с перерасходом средств, а обусловлено валютными колебаниями и приведением расчетов в соответствие с фактическими обязательствами по договору концессии", - утверждают в ведомстве.
Также в Министерстве транспорт рассказали, какой курс валюты был официально утвержден при расчете сметы проекта.
При формировании финансовой модели проекта и заключении концессионного договора от 7 февраля 2018 года расчеты осуществлялись исходя из официального курса доллара США в размере 307,8 тенге, установленного Национальным банком Республики Казахстан на момент проведения конкурсной процедуры. Данный курс был использован для определения стоимости проекта, расчета платы за доступность и структуры валютных обязательств концессионера и государства", - сообщается в ответе.
Кроме того, сообщается, что Высшая аудиторская палата в рамках своей компетенции проводила проверку реализации проекта БАКАД.
По итогам проверки даны рекомендации, направленные на совершенствование механизмов финансового контроля и анализа затрат. Министерство обеспечивает исполнение данных рекомендаций в установленные сроки и порядке в соответствии с требованиями законодательства", - уверяют в ведомстве.
В министерстве ответили на вопрос о том, планируется ли проведение дополнительного аудита расходов по проекту.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан проведение контрольных и аудиторских мероприятий в отношении использования средств республиканского бюджета не входит в компетенцию министерства. Решения о проведении аудита принимаются Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан и Министерством финансов в рамках утвержденного плана контрольных мероприятий. По состоянию на ноябрь 2025 года в адрес министерства транспорта информация о проведении дополнительного аудита по проекту БАКАД не поступала. При этом министерство обеспечивает полное взаимодействие с контролирующими органами и готово предоставить всю необходимую документацию в случае принятия ими соответствующего решения", - заявили в Минтранспорта.
Также в ведомстве подчеркнули, что министерство в рамках своей компетенции осуществляет постоянный мониторинг исполнения концессионных соглашений и проектов государственно-частного партнерства, реализуемых в транспортной отрасли.
С целью минимизации бюджетных рисков и недопущения превышения утвержденных обязательств внедрен механизм предварительного согласования финансовых моделей и графиков платежей с участием уполномоченных государственных органов. Кроме того, проводится регулярная сверка обязательств государства и концессионеров, анализ влияния валютных колебаний на проекты ГЧП, а также оценка эффективности расходования средств", - добавили в министерстве.
Ранее депутат мажилиса Мархабат Жайымбетов заявил, что проект Большой Алматинской кольцевой автодороги из-за завышенного курса доллара при расчете сметы обошелся государству в лишние 2 миллиарда тенге, пишет tengrinews.kz.
По словам мажилисмена, данные Высшей аудиторской палаты наглядно показывают, как деньги тратятся без должного учета. Говоря о проекте БАКАД, Жайымбетов заявил, что смета была рассчитана исходя из курса 575 тенге за доллар, тогда как курс, заложенный правительством, составлял 540 тенге. По мнению депутата, эта разница уже привела к лишним расходам на 2 миллиарда тенге.
Напомним, БАКАД открыли в июне 2023 года. Это дорога протяженностью 66 километров, включающая 4-полосные (протяженность 9 километров) и 6-полосные (57 километров) участки движения, а также мосты, транспортные развязки и необходимую инфраструктуру.
В июле 2023 года проезд по БАКАД стал платным.