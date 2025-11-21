Казахстан ожидает рост ВВП до 5,4% в 2026 году

Фото: Depositphotos

Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената парламента Маулен Ашимбаев заявил о важности гибкого подхода к вычетам корпоративного подоходного налога для компаний на общеустановленном режиме, передает корреспондент агентства.





Сейчас активно поднимается вопрос, связанный с взаимодействием между компаниями на общеустановленном режиме с предпринимателями на специальном налоговом режиме, на упрощенной декларации. В этой связи понятно, что компании или индивидуальные предприниматели на упрощенной декларации не являются плательщиками НДС. Но в то же время получается, что в соответствии с этой нормой если работают эти два субъекта, то затраты компании на общеустановленном режиме, если они что-то покупают, например, у индивидуального предпринимателя, то эти компании не могут отнести затраты по КПН. И, соответственно, возникает сложная ситуация: затраты есть, но затраты не вычитываются с КПН", - высказался спикер сената.





Как подчеркнул Ашимбаев, мера правительства направлена на борьбу с дроблением бизнеса.





В реальности же мы увидим три базовых сценария. Первый - компании на общеустановленном режиме перестанут работать с предпринимателями на специальном налоговом режиме, что не есть хорошо для малого и микробизнеса. Второй сценарий - мы увидим, что в целом начнется оптимизация и поиск каких-то "серых схем", чтобы уменьшать налогообложение. И третье, более реалистичное, что мы можем увидеть, - компании на общеустановленном режиме, если не могут отнести затраты и вычесть их из налогооблагаемой базы для КПН, они эти затраты включат в цены", - отметил председатель верхней палаты.





По его словам, нормы следует оценивать спустя определенное время после введения, и при необходимости могут быть приняты более гибкие меры, например ограничение сделок между аффилированными компаниями.





Также по этой теме депутаты мажилиса направили запрос.





В Налоговом кодексе формально B2B разрешен, но по факту государство отключает для малого бизнеса доступ к корпоративному рынку, превращая любые сделки с упрощенкой в невычитаемый расход, в фактическое двойное налогообложение", - написал мажилисмен Айтуар Кошмамбетов на своей странице в Instagram.





Он отметил, что в патовом положении малые производители, IT-компании, разработчики сайтов, диджитал-агентства, дизайнеры и архитектурные бюро, видеографы, фотографы, преподаватели, сметчики, инженеры и все, кто работает как с физическими, так и с юридическими лицами, - именно они составляют основу современной экономики услуг.





Какие риски я вижу: закрытие и переезд тысяч предпринимателей; - уход в тень; - рост цен из-за налоговой нагрузки. Мы предлагаем честный компромисс - сохранить B2B для малого бизнеса и ввести ставку 6%; усилить прозрачность через цифровые инструменты. Государство получит возможность собирать больше налогов в 2 раза (от В2В сделок) без тяжелых последствий", - предложил депутат.





Напомним, 16 октября правительство приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.





Как сообщалось ранее, в Казахстане запустили петицию по пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Однако петиция не прошла модерацию.





Ее автор, налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором просит дать поручение правительству РК и Миннацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.





Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.





Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.





Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".