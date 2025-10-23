Сколько будет длиться мораторий на повышение цен на бензин

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса ответил на вопросы про введенный в стране мораторий на повышение цен на бензин и дизтопливо, передает корреспондент агентства.





Отвечая на вопросы журналистов, Жумангарин сообщил, что мораторий на рост цен на ГСМ продлится как минимум до весны 2026 года.





Нам надо дождаться вопроса стабилизации ситуации в соседних странах (...) Это связано, во-первых, с курсовой разницей. Во-вторых, что в некоторых наших соседних странах возник дефицит, который подгоняет цену. Они, в отличие от нас, не держат цены", - разъяснил министр.



