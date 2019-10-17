В Мангистауской области обрушились стена и кровля котельной детсада

Актау. 16 октября. Kazakhstan Today - На территории детсада в Мангистауской области обрушилась стена и кровля котельной, передает Kazakhstan Today.

15 октября, в 20.00, в селе Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области в стоящей отдельно котельной на территории частного детского сада "Балапан" произошел хлопок паровоздушной смеси, в результате чего произошло обрушение стены и кровли на площади 6 квадратных метров", - сообщила пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Жертв и пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее из-за хлопка газовоздушной смеси во время приготовления пищи пострадала жительница Костанайской области. Другой аналогичный случай произошел в Актобе, где в результате хлопка газовоздушной смеси и пожара пострадали два человека

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства