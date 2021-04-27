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В Алматинской области мужчина погиб при столкновении самосвала со стадом коров

26.04.2021 11071
В Алматинской области мужчина погиб при столкновении самосвала со стадом коров
Фото из открытых источников
ТАЛДЫКОРГАН. 26 АПРЕЛЯ - В Алматинской области самосвал столкнулся с тремя коровами, погиб пассажир автомобиля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
ДТП произошло 25 апреля, около 19.00, в Талгарском районе Алматинской области. 
 

Водитель самосвала, двигаясь по автодороге Акбулак - Талгар в западном направлении, допустил наезд на трёх коров. В результате ДТП на месте аварии от полученных травм скончался 33-летний пассажир самосвала. Животные также не уцелели", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

 
По факту начато досудебное расследование, назначены экспертизы.

 

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