Алтынбаев назвал грамотными действия летчика "Су-27", потерпевшего крушение в Алматинской области

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Сенатор Мухтар Алтынбаев, который ранее занимал должность министра обороны Казахстана, прокомментировал авиационный инцидент, произошедший вчера в Алматинской области с самолетом "СУ-27", передает корреспондент агентства.

Алтынбаев подчеркнул, что летчик действовал хладнокровно и очень грамотно: отвернул самолет от населенных пунктов и, убедившись, что падение самолета не причинит ущерб внизу, катапультировался.

Экс-министр также отметил, что отказ обоих двигателей - редкая и сложная ситуация.

Говоря о причинах происшествия, Алтынбаев предположил, что проблема возникла с топливной системой или с топливом.

"Есть особенности подготовки топлива в зимних условиях. Сейчас, видимо, комиссия будет проверять, насколько это все выполнено. В таких случаях полеты прекращаются. Все самолеты проверяются, проверяется организация, подготовка полетов, подготовка летчиков и, конечно, все, что обеспечивает полет", - сказал он.

Напомним, по факту крушения самолета "Су-27" начато досудебное расследование, сообщила пресс-служба Главной военной прокуратуры.

"21 декабря 2016 года во время выполнения учебного полета в ночных условиях примерно в 25 километрах от города Талдыкоргана, в результате авиационного инцидента потерпел крушение самолет "Су-27" воинской части 21751 Министерства обороны Республики Казахстан. По данному факту Главной военной прокуратурой начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 УК РК (Нарушение правил полетов или подготовки к ним)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры С. Сырлыбаева создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона и Южного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и фактических обстоятельств происшествия. О результатах досудебного расследования и принятом процессуальном решении проинформируем дополнительно", - заключили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, пресс-служба Министерства обороны РК распространила официальный комментарий относительно расследования авиационного инцидента с самолетом "Су-27".

"Сообщаем, что в настоящее время летчик "Су-27" майор Адильбек Искаков находится в военном госпитале. По информации военных медиков, его состояние оценивается как удовлетворительное, переломов и гематом нет", - говорится в комментарии.

В ведомстве напомнили, что назначенная главой МО РК комиссия, прибывшая к месту авиационного инцидента, проводит расследование.

"Также в расследовании принимают участие сотрудники Главной военной прокуратуры", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в МО РК проинформировали, что в ходе инцидента "летчик майор А. Искаков приложил максимум усилий и отвел самолет от населенного пункта, после чего катапультировался". Он имеет 556 часов общего налета в дневное и ночное время.

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