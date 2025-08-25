24.08.2025, 11:22 16756
Автомобиль наехал на детей в Абайской области: одного из пострадавших доставили в Семей санавиацей
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Семей. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Одного из пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Урджарском районе Абайской области детей доставили в Семей санитарной авиацией, сообщает пресс-служба управления здравоохранения региона.
Из-за тяжести полученных травм и риска для жизни при транспортировке сразу доставить ребенка в областной центр не представлялось возможным. После постоянного наблюдения и обследований состояние пострадавшего было признано удовлетворительным для авиаперевозки, и было принято решение о его переводе в Семей", - заявили в управлении.
Подчеркивается, что проводится комплексное обследование состояния пациента и назначено соответствующее лечение.
В настоящее время он проходит лечение в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Состояние ребенка находится на личном контроле акима области", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 19 августа, около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Позже из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП.
новости по теме
24.08.2025, 20:16 7096
В Караганде три человека пострадали в результате ДТП с участием трех машин
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Зелинского с участием трех машин, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин - Nissan, BMW и Volkswagen. В результате ДТП 33-летняя водитель автомашины Nissan и ее одна пассажирка и 51-летняя пассажирка с автомашины Volkswagen доставлены в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее в Актюбинской области в ДТП погибли четыре человека.
22.08.2025, 14:21 66711
Одна женщина погибла и еще одна госпитализирована в результате наезда поезда в ВКО
Трагедия произошла 22 августа 2025 года на перегоне Коршунова - Оскемен-1
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Одна женщина погибла и еще одна госпитализирована в результате наезда поезда в Восточно-Казахстанской области.
По данным АО "НК Казахстан темір жолы", трагедия произошла 22 августа 2025 года на перегоне Коршунова - Оскемен-1 (участок Оскемен-1 - Риддер), примерно в 10.20.
Машинист поезда применил экстренное торможение в связи с нахождением на железнодорожных путях двух женщин. Избежать наезда не удалось. В результате происшествия одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, другая доставлена в больницу", - сообщили в пресс-службе компании.
КТЖ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей и желает скорейшего выздоровления пострадавшей.
Компания настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей, быть предельно внимательными и осторожными. Железная дорога - зона повышенной опасности. Несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к трагическим последствиям", - обратились к казахстанцам в КТЖ.
Ранее в Шымкенте водитель легковушки спровоцировал ДТП с тепловозом.
Несмотря на ужесточение ответственности за нарушение правил безопасности на железной дороге, в Казахстане регулярно происходят аварии на железнодорожных путях, виновниками которых становятся водители легковых и грузовых авто, а иногда и автобусов.
1 июня на перегоне Састөбе - Ынтымақ (участок Түлкібас - Шымкент) на железнодорожных путях обнаружена брошенная легковая автомашина. Водитель покинул место происшествия. Инцидент повлиял на график движения поездов.
Ранее в Алматинской области легковушка въехала под поезд.
19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.
10 мая в Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто.
7 мая на перегоне Кайрат - Байсерке грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.
4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.
13 марта застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.
21.08.2025, 19:48 86631
В Риддере полицейский выехал на встречку и врезался в мотоциклиста
В результате ДТП пострадавших нет
Рассказать друзьям
Риддер. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 16 августа в Риддере участковый инспектор, управляя служебным автомобилем, попытался остановить мотоциклистов, нарушивших правила дорожного движения. Однако, не справившись с управлением, столкнулся с одним из них, сообщает пресс-служба департамента полиции ВКО.
В результате ДТП пострадавших нет.
Водители мотоциклов привлечены к ответственности за управление транспортом без водительских документов и нарушение правил маневрирования.
Полицейский понес ответственность за нарушение ПДД. В отношении него назначена служебная проверка для оценки законности и обоснованности его действий.
20.08.2025, 18:12 126156
В Актобе восемь человек отравились суши
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актобе восемь человек, их них двое детей, отравились суши, сообщает газета "Диапазон".
В ночь с воскресенья на понедельник в приемный покой областной клинической инфекционной больницы обратилось 8 человек. Было госпитализировано 6 пациентов, двое из которых дети. Еще два человека отказались от стационарного лечения. Специалистами больницы оказывается весь объем медицинской помощи, на сегодня состояние пациентов стабильное", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения.
Также выяснилось, что все они ели суши из одного заведения.
Ранее группа людей отравилась на торжественном мероприятии в Усть-Каменогорске.
20.08.2025, 15:00 132166
Борт санавиации с двумя пострадавшими в ДТП детьми вылетел из Урджарского района в Астану
Фото: Минздрав РК
Рассказать друзьям
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.
Медиками было принято решение о госпитализации пострадавших в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 города Астаны.
На борту детей сопровождает специализированная медицинская бригада: реаниматолог НКЦЭМ, травматолог МГДБ № 2 и нейрохирург Национального центра нейрохирургии (НЦН).
Учитывая нестабильность состояния, одна из пациенток - девятилетняя девочка оставлена в стационаре до стабилизации состояния под наблюдением главного внештатного анестезиолога-реаниматолога области Абай", - добавили в Минздраве.
Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
20.08.2025, 09:12 142076
Водитель наехал на группу детей в Абайской области, трое погибли
Рассказать друзьям
Семей. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Урджарском районе области Абай в результате наезда машины на группу несовершеннолетних погибли трое детей, еще трое находятся под наблюдением медиков, сообщили в пресс-службе регионального акимата.
По поручению президента для оказания помощи на самолете военно-транспортной авиации Министерства обороны прибыли врачи Министерства здравоохранения из Астаны", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что по поручению акима области Берика Уали семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка в организации похорон, а также психологическая и материальная помощь.
На месте работает специальная группа под координацией заместителя акима области. Ситуация находится на особом контроле", - подчеркнули в акимате.
Как сообщили в районном отделе полиции, ДТП произошло 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района области. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля марки Toyota, не справившись с управлением, совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома, в 10 метрах от проезжей части. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся все необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств трагедии", - добавили в полиции.
18.08.2025, 18:48 193646
В ВКО медведь вышел к зданию городского акимата
В Серебрянск направлен отряд оперативного реагирования
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Серебрянске к зданию акимата вышел медведь. Видео опубликовали в аккаунте gde_novosti_uka в Instagram.
Камеры засняли, как ночью медведь разгуливает по городу.
В акимате подтвердили факт появления в городе хищника.
18 августа в Серебрянск направлен отряд оперативного реагирования для проверки поступившей информации и установления местонахождения животного", - говорится в сообщении.
Горожан призывают соблюдать меры предосторожности. В частности:
- не выходить на улицу после 18.00 без особой необходимости;
- не устраивать свалок пищевых отходов;
- в местах отдыха за пределами населенного пункта соблюдать осторожность и осмотрительность, не удаляться от основной массы отдыхающих;
- никогда не подкармливать медведей, не приближаться к ним.
18.08.2025, 13:30 200391
Автомобиль сбил двух дорожных рабочих в Астане
Один из них погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии
Рассказать друзьям
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Один дорожный рабочий погиб и второй попал в тяжелом состоянии в больницу после наезда автомобиля на мосту Сарайшык в Астане.
Трагедия произошла ночью, около 01.10. Кадры с места происшествия были опубликованы в соцсетях.
Происшествие прокомментировали в департаменте полиции Астаны.
18 августа 2025 года в ночное время водитель автомашины марки "Шкода", двигаясь по мосту Сарайшык со стороны улицы Кошкарбаева в направлении улицы Сарайшык, не учел проведение дорожных работ и совершил наезд на двух рабочих, выполнявших ремонтные работы на проезжей части. В результате ДТП один из них скончался на месте, второй был госпитализирован в больницу", - сообщили в департаменте.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Автомобиль помещен на спецстоянку.
Это уже второй трагический случай, произошедший с дорожными рабочими в Астане. 15 июня прошлого года водитель автомобиля марки LADA, следуя по улице Ондирис в сторону улицы Акбидай, совершил наезд на рабочего, который выполнял дорожные работы на проезжей части. Мужчина погиб на месте.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
24.08.2025, 09:23В горах Туркестанской области спасли шестерых туристов 24.08.2025, 15:1026666В Костанайской области открылись новые спорткомплексы за более чем 1,2 млрд тенге 24.08.2025, 12:2517221Наезд на человека в Конаеве: возбуждено уголовное дело 24.08.2025, 11:2215911Автомобиль наехал на детей в Абайской области: одного из пострадавших доставили в Семей санавиацей 24.08.2025, 13:1415636В Астане блогера арестовали за скандальные видео 18.08.2025, 11:30260296Казахстанцы смогут зарегистрировать онлайн купленные в салонах автомобили 20.08.2025, 17:24259161В Алматы для детей организовали экскурсии-лекции "Герои Семиречья" 20.08.2025, 16:19Мошенники собирают персональные и биометрические данные под предлогом участия в розыгрышах и опросах - Нацбанк248461Мошенники собирают персональные и биометрические данные под предлогом участия в розыгрышах и опросах - Нацбанк 19.08.2025, 15:05212696Токаев поручил построить новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Шымкента 19.08.2025, 20:17211026В Алматы арестовали двоих заехавших в реку водителей 13.08.2025, 18:37498441Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей466981В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18405671Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27399931В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10388551Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?