Автомобиль наехал на детей в Абайской области: одного из пострадавших доставили в Семей санавиацей

Проводится комплексное обследование состояния пациента
Автомобиль наехал на детей в Абайской области: одного из пострадавших доставили в Семей санавиацей
Семей. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Одного из пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Урджарском районе Абайской области детей доставили в Семей санитарной авиацией, сообщает пресс-служба управления здравоохранения региона.

Из-за тяжести полученных травм и риска для жизни при транспортировке сразу доставить ребенка в областной центр не представлялось возможным. После постоянного наблюдения и обследований состояние пострадавшего было признано удовлетворительным для авиаперевозки, и было принято решение о его переводе в Семей", - заявили в управлении.


Подчеркивается, что проводится комплексное обследование состояния пациента и назначено соответствующее лечение.

В настоящее время он проходит лечение в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Состояние ребенка находится на личном контроле акима области", - добавили в пресс-службе.


Напомним, 19 августа, около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.

Позже из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП.
 

24.08.2025, 20:16 7096

В Караганде три человека пострадали в результате ДТП с участием трех машин   

Назначены экспертизы
В Караганде три человека пострадали в результате ДТП с участием трех машин
Караганда. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на улице Зелинского с участием трех машин, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин - Nissan, BMW и Volkswagen. В результате ДТП 33-летняя водитель автомашины Nissan и ее одна пассажирка и 51-летняя пассажирка с автомашины Volkswagen доставлены в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции", - заявили в пресс-службе.




Подчеркивается, что назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее в Актюбинской области в ДТП погибли четыре человека.
 
22.08.2025, 14:21 66711

Одна женщина погибла и еще одна госпитализирована в результате наезда поезда в ВКО

Трагедия произошла 22 августа 2025 года на перегоне Коршунова - Оскемен-1
Усть-Каменогорск. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Одна женщина погибла и еще одна госпитализирована в результате наезда поезда в Восточно-Казахстанской области.

По данным АО "НК Казахстан темір жолы", трагедия произошла 22 августа 2025 года на перегоне Коршунова - Оскемен-1 (участок Оскемен-1 - Риддер), примерно в 10.20.

Машинист поезда применил экстренное торможение в связи с нахождением на железнодорожных путях двух женщин. Избежать наезда не удалось. В результате происшествия одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, другая доставлена в больницу", - сообщили в пресс-службе компании.


КТЖ выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей и желает скорейшего выздоровления пострадавшей.

Компания настоятельно призывает граждан строго соблюдать правила нахождения вблизи железнодорожных путей, быть предельно внимательными и осторожными. Железная дорога - зона повышенной опасности. Несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к трагическим последствиям", - обратились к казахстанцам в КТЖ.


Ранее в Шымкенте водитель легковушки спровоцировал ДТП с тепловозом.

Несмотря на ужесточение ответственности за нарушение правил безопасности на железной дороге, в Казахстане регулярно происходят аварии на железнодорожных путях, виновниками которых становятся водители легковых и грузовых авто, а иногда и автобусов.

1 июня на перегоне Састөбе - Ынтымақ (участок Түлкібас - Шымкент) на железнодорожных путях обнаружена брошенная легковая автомашина. Водитель покинул место происшествия. Инцидент повлиял на график движения поездов.

Ранее в Алматинской области легковушка въехала под поезд.

19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.

10 мая в Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто.

7 мая на перегоне Кайрат - Байсерке грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.

4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.

27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.

13 марта застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.
 
21.08.2025, 19:48 86631

В Риддере полицейский выехал на встречку и врезался в мотоциклиста  

В результате ДТП пострадавших нет
Риддер. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 16 августа в Риддере участковый инспектор, управляя служебным автомобилем, попытался остановить мотоциклистов, нарушивших правила дорожного движения. Однако, не справившись с управлением, столкнулся с одним из них, сообщает пресс-служба департамента полиции ВКО.

В результате ДТП пострадавших нет.

Водители мотоциклов привлечены к ответственности за управление транспортом без водительских документов и нарушение правил маневрирования.

Полицейский понес ответственность за нарушение ПДД. В отношении него назначена служебная проверка для оценки законности и обоснованности его действий.

 
20.08.2025, 18:12 126156

В Актобе восемь человек отравились суши

Было госпитализировано шесть пациентов, двое из которых дети
В Актобе восемь человек отравились суши
Актобе. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актобе восемь человек, их них двое детей, отравились суши, сообщает газета "Диапазон".

В ночь с воскресенья на понедельник в приемный покой областной клинической инфекционной больницы обратилось 8 человек. Было госпитализировано 6 пациентов, двое из которых дети. Еще два человека отказались от стационарного лечения. Специалистами больницы оказывается весь объем медицинской помощи, на сегодня состояние пациентов стабильное", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения.


Также выяснилось, что все они ели суши из одного заведения.

Ранее группа людей отравилась на торжественном мероприятии в Усть-Каменогорске.
 
20.08.2025, 15:00 132166

Борт санавиации с двумя пострадавшими в ДТП детьми вылетел из Урджарского района в Астану  

Девятилетняя девочка из-за нестабильного состояния осталась в Абайской области под наблюдением анестезиолога-реаниматолога
Борт санавиации с двумя пострадавшими в ДТП детьми вылетел из Урджарского района в Астану
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

Медиками было принято решение о госпитализации пострадавших в многопрофильную городскую детскую больницу № 2 города Астаны.

На борту детей сопровождает специализированная медицинская бригада: реаниматолог НКЦЭМ, травматолог МГДБ № 2 и нейрохирург Национального центра нейрохирургии (НЦН).


Учитывая нестабильность состояния, одна из пациенток - девятилетняя девочка оставлена в стационаре до стабилизации состояния под наблюдением главного внештатного анестезиолога-реаниматолога области Абай", - добавили в Минздраве.


Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
 
20.08.2025, 09:12 142076

Водитель наехал на группу детей в Абайской области, трое погибли

Еще трое госпитализированы
Водитель наехал на группу детей в Абайской области, трое погибли
Семей. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Урджарском районе области Абай в результате наезда машины на группу несовершеннолетних погибли трое детей, еще трое находятся под наблюдением медиков, сообщили в пресс-службе регионального акимата.

По поручению президента для оказания помощи на самолете военно-транспортной авиации Министерства обороны прибыли врачи Министерства здравоохранения из Астаны", - проинформировали в ведомстве.


Сообщается, что по поручению акима области Берика Уали семьям погибших будет оказана вся необходимая поддержка в организации похорон, а также психологическая и материальная помощь.

На месте работает специальная группа под координацией заместителя акима области. Ситуация находится на особом контроле", - подчеркнули в акимате.


Как сообщили в районном отделе полиции, ДТП произошло 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района области. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля марки Toyota, не справившись с управлением, совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома, в 10 метрах от проезжей части. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами", - проинформировали в полиции.


Отмечается, что водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он находился в трезвом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся все необходимые следственные действия для установления причин и обстоятельств трагедии", - добавили в полиции.

 
18.08.2025, 18:48 193646

В ВКО медведь вышел к зданию городского акимата   

В Серебрянск направлен отряд оперативного реагирования
Усть-Каменогорск. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Серебрянске к зданию акимата вышел медведь. Видео опубликовали в аккаунте gde_novosti_uka в Instagram.

Камеры засняли, как ночью медведь разгуливает по городу.

В акимате подтвердили факт появления в городе хищника.

18 августа в Серебрянск направлен отряд оперативного реагирования для проверки поступившей информации и установления местонахождения животного", - говорится в сообщении.


Горожан призывают соблюдать меры предосторожности. В частности:
  • не выходить на улицу после 18.00 без особой необходимости;
  • не устраивать свалок пищевых отходов;
  • в местах отдыха за пределами населенного пункта соблюдать осторожность и осмотрительность, не удаляться от основной массы отдыхающих;
  • никогда не подкармливать медведей, не приближаться к ним.

 
18.08.2025, 13:30 200391

Автомобиль сбил двух дорожных рабочих в Астане

Один из них погиб, второй госпитализирован в тяжелом состоянии
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Один дорожный рабочий погиб и второй попал в тяжелом состоянии в больницу после наезда автомобиля на мосту Сарайшык в Астане.

Трагедия произошла ночью, около 01.10. Кадры с места происшествия были опубликованы в соцсетях.



Происшествие прокомментировали в департаменте полиции Астаны.

18 августа 2025 года в ночное время водитель автомашины марки "Шкода", двигаясь по мосту Сарайшык со стороны улицы Кошкарбаева в направлении улицы Сарайшык, не учел проведение дорожных работ и совершил наезд на двух рабочих, выполнявших ремонтные работы на проезжей части. В результате ДТП один из них скончался на месте, второй был госпитализирован в больницу", - сообщили в департаменте.


По факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Это уже второй трагический случай, произошедший с дорожными рабочими в Астане. 15 июня прошлого года водитель автомобиля марки LADA, следуя по улице Ондирис в сторону улицы Акбидай, совершил наезд на рабочего, который выполнял дорожные работы на проезжей части. Мужчина погиб на месте.
 

