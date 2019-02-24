Караганда. 20 февраля. Kazakhstan Today - Два человека погибли в дорожной аварии в Карагандинской области за минувшие сутки, передает Kazakhstan Today.

Из-за резкого изменения погодных условий, а также несоблюдения водителями правил дорожного движения участились случаи дорожно-транспортных происшествий. Так, за сутки по области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого скончались два человека, по Караганде зафиксировано 41 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых пострадали восемь человек", - сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

В связи с этим в ведомстве еще раз призвали всех водителей быть бдительными и соблюдать скоростной режим.

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