Двоих детей из окна выбросила мать в Жамбылской области

Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 8 февраля 2026 года, в 10.23 в коттеджном поселке "Бурабай" села Бесагаш Талгарского района Алматинской области со склона горы сошел оползень.





В период с 7 по 8 февраля в результате неустойчивых погодных условий, сопровождавшихся осадками в виде снега, произошло переувлажнение почвы, что привело к самопроизвольному сходу грунтовой массы со склона горы. В результате происшествия на территории частного жилого домовладения был поврежден навес и легковой автомобиль. Повреждений жилых домов и несущих конструкций не зафиксировано. Пострадавших и жертв нет", - проинформировали в областном ДЧС .





Отмечается, что ситуация находится на контроле департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.





Для обеспечения безопасности и освещения территории установлена световая башня. С жителями близлежащих домов проведены профилактические разъяснения по соблюдению мер безопасности и действиям в случае возможных повторных природных явлений", - рассказали в ДЧС.





ЧП также прокомментировали в акимате района. Сообщается, что оползень перевалил через бетонную подпорную стену и грунт обрушился на территорию двух частных жилых домов на улице Баянаул.





По предварительной информации акимата, на территории дома № 8 поврежден сарай, легковой автомобиль и стены отдельно стоящего хозяйственного строения. Объем смещенного грунта на этом участке составляет приблизительно 465 кубометров. На территорию дома № 24а сошло около 5 кубометров грунта, значительного ущерба не зафиксировано. Пострадавших нет. В доме № 8 проживают три человека, а в доме № 12 по улице Баянаул - пять человек.





В акимате отметили, что "ранее жилые дома в этом районе строились путем самостоятельной выемки грунта на склоне горы. В настоящее время разрабатывается проект прокладки канализационных труб на улицах в верхней части склона. На предстоящем заседании бюджетной комиссии будет рассмотрен вопрос финансирования строительно-монтажных работ и привлечения специалистов отрасли для укрепления склона".





В настоящее время ведутся работы по расчистке территории от грунта и ее восстановлению. В ликвидации последствий задействованы порядка 20 человек личного состава и девять единиц техники ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов, департамента полиции и "Казселезащиты".









Как сообщалось ранее, в феврале 2024 года в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.





В "Казселезащите" сообщили , что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. По данным акимата района, разрушенный во время оползня дом был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство. В департаменте полиции завели уголовное дело.





После трагедии бывший в то время акимом Алматы Ерболат Досаев пообещал , что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.





Стоит отметить, что жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.





В сентябре депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы.





Также депутат предложил запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.





Напомним, 9 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый Строительный кодекс РК, который усиливает госконтроль в строительстве и повышает ответственности застройщиков и экспертных организаций.



