Павлодар. 26 декабря. Kazakhstan Today - 25 декабря около 16.00 в результате неосторожного обращения с охотничьим гладкоствольным оружием получил огнестрельное ранение левого плеча руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Нурлан Касимов.

В течение часа Касимова доставили в Павлодарскую областную больницу и прооперировали, передает Kazakhstan Today.

"В данное время состояние Нурлана Каукеновича стабильное", - сообщил заместитель начальника областного управления здравоохранения Нурлан Уразалин.

Как пишет Рavlodarnews.kz , Касимов был назначен руководителем управления здравоохранения Павлодарской области в 2012 году. До назначения в Павлодар он работал главным врачом, генеральным директором АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи" в Астане.

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