Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 декабря 2016
  • 18
  • :
  • 48
Все области
-1º Пасмурно
днем 9º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

Глава управления здравоохранения Павлодарской области получил огнестрельное ранение26.12.2016
Происшествия  12:15

Павлодар. 26 декабря. Kazakhstan Today - 25 декабря около 16.00 в результате неосторожного обращения с охотничьим гладкоствольным оружием получил огнестрельное ранение левого плеча руководитель управления здравоохранения Павлодарской области Нурлан Касимов.

В течение часа Касимова доставили в Павлодарскую областную больницу и прооперировали, передает Kazakhstan Today.

"В данное время состояние Нурлана Каукеновича стабильное", - сообщил заместитель начальника областного управления здравоохранения Нурлан Уразалин.

Как пишет Рavlodarnews.kz, Касимов был назначен руководителем управления здравоохранения Павлодарской области в 2012 году. До назначения в Павлодар он работал главным врачом, генеральным директором АО "Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи" в Астане.
Просмотров: 3510
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
26.12.2016   16:37
Пропавшего в Аягозе 22 декабря мальчика нашли повешенным на кладбище
26.12.2016   15:47
В Восточном Казахстане пропала девушка
26.12.2016   13:49
В Восточном Казахстане с железнодорожных путей сошел грузовой тепловоз с 18 вагонами
26.12.2016   13:33
Из застрявшего на трассе в Акмолинской области автобуса эвакуировано 20 пассажиров
26.12.2016   13:14
В Восточном Казахстане возникла угроза подтопления 2 крестьянских хозяйств
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика