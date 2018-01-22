Казахстанец погиб в Кабуле во время атаки боевиков на 5-звездочный отель

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В результате нападения боевиков на гостиницу в Кабуле (Афганистан) погиб гражданин Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"Трагическая весть поступила из Афганистана. Гражданин Казахстана, 1978 года рождения, погиб сегодня в результате атаки боевиков на гостиницу Intercontinental в Кабуле. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - написал в Facebook руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков.

По его словам, казахстанские дипломаты находятся в контакте с представителями афганских служб безопасности и Министерства иностранных дел.

"В ближайшие дни будет решаться вопрос по организации доставки тела погибшего на Родину", - заключил представитель МИД РК.

Напомним, 20 января вооруженные боевики напали на пятизвездочный отель Intercontinental в столице Афганистана. Атака длилась более 17 часов и была подавлена. По официальным данным, погибли 18 человек, некоторые источники сообщают от 43 жертвах. Министерство внутренних дел страны сообщило, что нападавших было шестеро. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение "Талибан", пишет Lenta.ru

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