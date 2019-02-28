Тараз. 27 февраля. Kazakhstan Today - Комиссия изучит возможность восстановления дома в Таразе после взрыва, передает Kazakhstan Today.

Сегодня правительственная комиссия по расследованию ЧП в Таразе под председательством заместителя премьер-министра Жениса Касымбека побывала на месте происшествия, после чего прошло рабочее совещание оперативного штаба по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, Касымбек встретился с пострадавшими и сообщил о дальнейших мерах поддержки.

Пока этот дом будет закрыт, там будут проходить соответствующие обследования. Мы должны проверить - подлежит ли восстановлению этот дом и так далее. На это потребуется время. В тот период, пока эти работы будут идти, акимат полностью обеспечит вам необходимые условия для проживания", - сообщил вице-премьер пострадавшим.

По информации пресс-службы, для установления причины взрыва газа ведется досудебное расследование. По оперативным данным, в результате взрыва пострадали 9 человек, трое из которых погибли. Эвакуировано более 100 жителей обрушившегося дома. Часть из них временно разместили в школе №47, других - в многоэтажном жилом доме в микрорайоне "Байтерек". Пострадавшим организована доставка горячего питания, созданы необходимые условия для временного нахождения, оказывается медицинская и психологическая помощь.

Также в пресс-службе проинформировали, что в средней школе №47 заместитель премьер-министра провел оперативное совещание с участием акима Жамбылской области Мырзахметова, представителей департаментов полиции, Комитета национальной безопасности, Оперативно-спасательного отряда, ЖОФ "КазТрансГазАймак" и ТОО "Таразские городские электрические сети".

По итогам совещания акиму Жамбылской области поручено оказать помощь в проведении аварийно-восстановительных работ соответствующим службам, решить вопрос обеспечения необходимых условий проживания на период восстановительных работ.

В связи с ЧП в Таразе работает "горячая линия" по номеру: +7-7262-513575.

Напомним, сегодня, в 06.21, в доме №62 в девятом микрорайоне города Тараза произошел взрыв, в результате чего обрушились 1-3-й этажи части многоэтажного дома. Инцидент произошел в квартире №49 на втором этаже. По предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

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