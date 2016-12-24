Пассажиры 80 застрявших в Жамбылской области автобусов вывезены поездами

Астана. 24 декабря. Kazakhstan Today - Накануне в связи со сложными метеоусловиями в Жамбылской области и закрытием автотрассы Бурное - Тюлькубас порядка 80 автобусов с пассажирами оказались в снежном плену в населенном пункте Бурное, сообщила пресс-служба АО "Пассажирские перевозки".

"Совместно с акиматом Жамбылской области, АО "НК "КТЖ" организован оперативный вывоз людей со станции Бурное до областных центров в города Жамбыл и Шымкент. Руководством АО "Пассажирские перевозки" было дано указание региональным филиалам об оказании содействия по отправке пассажиров", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе уточнили, что вывоз всех желающих пассажиров был обеспечен девятью пассажирскими поездами.

Как сообщалось ранее, более 150 автомашин скопилось в ожидании открытия трассы Алматы - Ташкент - Термез, сообщили в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуация МВД РК. Трасса была закрыта 22 декабря из-за ухудшения погодных условий для всех видов автотранспорта.

"Со стороны Жамбылской области на перевалах Куюк и Шакпак в снежных заносах остаются 6 грузовых и 12 легковых автомобилей. Силами спасателей, местной полицейской службы и дорожных служб Жамбылской области из снежных заносов вызволено 23 легковых и 4 грузовых автомобилей, эвакуировано 147 человек, из них 18 детей. Также 56 человек размещены в пункте обогрева в школе имени Герцена в селе Б. Момышулы, 550 человек (из них 20 детей) размещены в СШ Айша Биби", - отметили в КЧС.

По состоянию на вечер 23 декабря в ожидании открытия автодорог скопилось 150 единиц техники, более 130 из которых большегрузные.

Кроме этого, со стороны Южно-Казахстанской области, несмотря на предупреждения, некоторые водители выехали в сторону Алматы и остановились на перевале Шакпак. Людей временно доставили в пункты обогрева на перевале Шакпак.

В пресс-службе акима Жамбылской области проинформировали, что по направлению трассы Тараз - Шымкент из-за снежной метели и гололеда было временно приостановлено движение транспорта. Службы аварийных и чрезвычайных ситуаций, сотрудники акиматов занимаются спасательными работами пассажиров, застрявших в снежном плену. Средняя школа "Айша Биби", расположенная вдоль дороги, определена в качестве пункта обогрева пассажиров. В столовой и спортзале средней школы вышеуказанного населенного пункта почти 600 пассажиров были обеспечены горячим питанием. Пассажиры с маленькими детьми были доставлены на железнодорожные станции, откуда смогли уехать в Шымкент на поездах.

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