Пять человек пострадали в ДТП на трассе Бадам - Шымкент

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Пять человек пострадали в ДТП на трассе Бадам - Шымкент15.02.2017
  • Фото: perepel-krym.ru
Происшествия  12:43

Шымкент. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня, 15 февраля, около 10.00, на автодороге Бадам - Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель автомашины "Мерседес", 1994 года рождения, житель Шымкента, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной "Фольксваген-Пассат" под управлением жителя Шымкента, 1985 года рождения, передает Kazakhstan Today.


В результате ДТП четверо пассажиров "Мерседеса" и водитель "Фольксваген-Пассат" с различными травмами доставлены в больницу. В данное время на месте ДТП работают сотрудники административной полиции и дознания ДВД ЮКО.
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