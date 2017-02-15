Пять человек пострадали в ДТП на трассе Бадам - Шымкент

Шымкент. 15 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня, 15 февраля, около 10.00, на автодороге Бадам - Шымкент произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель автомашины "Мерседес", 1994 года рождения, житель Шымкента, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной "Фольксваген-Пассат" под управлением жителя Шымкента, 1985 года рождения, передает Kazakhstan Today.

В результате ДТП четверо пассажиров "Мерседеса" и водитель "Фольксваген-Пассат" с различными травмами доставлены в больницу. В данное время на месте ДТП работают сотрудники административной полиции и дознания ДВД ЮКО.

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