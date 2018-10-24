Пожилую женщину в инвалидной коляске бросили в автобусе в Павлодаре

Павлодар. 24 октября. Kazakhstan Today - В Павлодаре неизвестный мужчина закатил инвалидную коляску, в которой сидела пожилая женщина, в автобус маршрута №10 и тут же покинул салон, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 23 октября. Пенсионерка без сопровождающего доехала до конечной остановки, но выяснить, куда ей нужно проехать не получилось- на вопросы кондуктора и водителя женщина не отвечала.

Как рассказал директор автопарка №1 Ернар Конырханов, водитель связался с диспетчером, автобус сняли с линии и он вернулся в автопарк.

"Мы позвонили в 102. Прибыли сотрудники местной полиции и забрали бабушку, она видимо глухонемая. Это какое-то кощунство происходит с людьми, поступок мужчины не укладывается в голове", - сказал Конырханов.

По данным пресс-центра областного департамента полиции, личность пенсионерки установлена, ее вернули в павлодарский городской адаптационный центр-приют для лиц, не имеющих определенного места жительства.

Директор приюта Серик Нургожин пояснил, что женщина попадает в приют неоднократно. Она инвалид первой группы. Из-за побоев имеет проблемы со слухом и речью. У нее есть сыновья с криминальным прошлым и дочь. Дети время от времени забирают мать к себе, она получает пенсию, а затем снова бросают. Три месяца назад ее из приюта забрала дочь, проживающая в поселке Ленинском. В этот раз, кто-то из родных видимо снова посадил ее в автобус и поспешил скрыться. В данное время директор пытается связаться с дочерью через поселкового участкового, пишет портал pavon.kz .

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