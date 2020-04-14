Система Orphus

Пропавшую многодетную мать из Алматинской области нашли у подруги

13.04.2020, 19:00 7588
Пропавшую многодетную мать из Алматинской области нашли у подруги
Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - Пропавшую многодетную мать из Алматинской области нашли у подруги, передает Kazakhstan Today.
 
Многодетная мать, пропавшая пять дней назад, была найдена пьяной в доме знакомой, сообщает портал Polisia.kz
 
По данным управления полиции Алатауского района, 35-летняя женщина нашлась в доме подруги, в том же поселке Коксай, Карасайского района, Алматинской области. 
 

В момент обнаружения женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и, очевидно, не думала о своих семерых детях. На вопрос, почему она в течение пяти дней не позвонила своим родным, она ответила просто: "Телефон сломался". Это неуважительное оправдание, больше похоже на отговорки безответственного человека. В то время, когда вся общественность сопереживает ей и надеется на благоприятный исход дела, она, бросив детей, распивает алкоголь у подруги", – заявила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

 
Напомним, о пропаже многодетной матери, 1985 года рождения, сообщила в Facebook руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари после того, как в фонд обратились родственники пропавшей жительницы Капшагая Мариям Джумановой.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая