Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - Пропавшую многодетную мать из Алматинской области нашли у подруги, передает Kazakhstan Today.

Многодетная мать, пропавшая пять дней назад, была найдена пьяной в доме знакомой, сообщает портал Polisia.kz

По данным управления полиции Алатауского района, 35-летняя женщина нашлась в доме подруги, в том же поселке Коксай, Карасайского района, Алматинской области.

В момент обнаружения женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и, очевидно, не думала о своих семерых детях. На вопрос, почему она в течение пяти дней не позвонила своим родным, она ответила просто: "Телефон сломался". Это неуважительное оправдание, больше похоже на отговорки безответственного человека. В то время, когда вся общественность сопереживает ей и надеется на благоприятный исход дела, она, бросив детей, распивает алкоголь у подруги", – заявила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.





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