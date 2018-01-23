Работница кафе погибла при взрыве газовоздушной смеси в Павлодаре

Павлодар. 22 января. Kazakhstan Today - В результате взрыва газовоздушной смеси в павлодарском кафе погибла 51-летняя женщина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили порталу pavlodarnews.kz в ДЧС Павлодарской области, ЧП произошло утром 20 января. На место выехали три единицы техники и 15 человек личного состава. Тело обнаружили спасатели.

По данным ДЧС, в котельном помещении из-за утечки из газового баллона емкостью 50 литров произошёл хлопок газовоздушной смеси без горения, без обрушения. Ещё пять баллонов удалось эвакуировать из одноэтажного здания. Причина произошедшего - нарушение правил эксплуатации газового бытового баллона.

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