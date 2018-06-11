Талдыкорган. 11 июня. Kazakhstan Today - Российский турист утонул в горной реке Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Спасатели Алматинской области выехали в горы на помощь восьми туристам, являющимся гражданами Российской Федерации. По имеющейся на данный момент информации, туристы не прошли официальную регистрацию в оперативно-спасательном отряде региона.

"При плавании на плавательном средстве по реке Аксу в горной местности один из туристов упал вводу и утонул. В данный момент проводятся работы по подъему туристов вверх из ущелья", - проинформировал официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Он уточнил, что сообщение о происшествии поступило после восьми вечера 10 июня, после чего спасатели незамедлительно выехали на место вызова. Несчастный случай произошел на расстоянии 120 километров от Талдыкоргана, поэтому спасатели добрались до Аксуского района только к часу ночи.

Работу спасателей осложняют тяжелые условия проходимости горной местности, отсутствие связи.

Иманкулов отметил, что в горах очень легко потеряться и потерять ориентиры, особенно в темное время суток и призвал туристов рассчитывать свои силы, стараться закончить туристический маршрут до наступления темноты.

"Не выбирайте сложных путей переправы, если не обладаете необходимым снаряжением и должной физподготовкой. Кроме того, если Вы не уверены и не знаете всей опасности горной реки, ни в коем случае нельзя заниматься плаванием. Напоминаем, что перед походом в горную местность туристам необходимо сообщать об этом в официальные инстанции - оперативно-спасательные отряды территориальных подразделений Комитета по чрезвычайным ситуациям", - добавил представитель КЧС.

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