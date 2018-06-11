Семь российских туристов спасены, один погиб в горах Алматинской области

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Семь российских туристов спасены, один погиб в горах Алматинской области11.06.2018
  • Иллюстративное фото
Происшествия  15:45

Талдыкорган. 11 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области завершилась операция по спасению группы российских туристов. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов, передает Kazakhstan Today.

"По состоянию на 13.00, семь туристов РФ доставлены в РОВД Аксуского района. В медицинской помощи они не нуждаются", - сообщил Иманкулов.

Он уточнил, что в группе было 8 туристов, но один мужчина погиб. В составе группы - три женщины.

Как сообщалось ранее, спасатели Алматинской области выехали в горы на помощь восьми туристам, являющимся гражданами Российской Федерации. "При плавании на плавательном средстве по реке Аксу в горной местности один из туристов упал вводу и утонул. В данный момент проводятся работы по подъему туристов вверх из ущелья", - проинформировал официальный представитель Комитета по ЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Он уточнил, что сообщение о происшествии поступило после восьми вечера 10 июня, после чего спасатели незамедлительно выехали на место вызова. Несчастный случай произошел на расстоянии 120 километров от Талдыкоргана, поэтому спасатели добрались до Аксуского района только к часу ночи. Работу спасателей осложняют тяжелые условия проходимости горной местности и отсутствие связи.
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