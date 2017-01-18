Бишкек. 17 января. Kazakhstan Today - Семьям погибших при крушении самолета под Бишкеком выплатят по $1400, сообщается на сайте правительства Кыргызской Республики.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, на данный момент в Республиканском центре судебно-медицинских экспертиз (РЦСМЭ) находятся 37 тел погибших в результате авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" в селе Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, передает Kazakhstan Today.

"Родственникам погибших выдано 31 тело. Также в Республиканском морге находятся шесть тел погибших, из них три тела членов экипажа самолета и три тела граждан Кыргызской Республики. Списки выданных тел родственникам в разрезе регионов будут предоставлены позже", - говорится в сообщении. Отметим, ранее сообщалось, что при крушении самолета погибли 32 человека.

Как проинформировал первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Мухамметкалый Абулгазиев, Кыргызская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту крушения самолета. Образована специальная следственная группа из представителей различных государственных органов. Надзор за деятельностью данной группы будет вести Генеральная прокуратора Кыргызстана.

"17 января, из города Москвы прибудут представители Международного авиационного комитета. Кроме того, с турецкой стороны также созданы две группы, которые займутся расследованием причин катастрофы", - отметил Абулгазиев.

По его словам, "заключения будут даны после изучения причин авиационной катастрофы самолета "Боинг-747" в Чуйской области со стороны Международного авиационного комитета.

"Согласно их итоговому заключению будет определяться виновность тех или иных лиц в данной катастрофе", - пояснил первый вице-премьер.

Он сообщил, что на данный момент обследована большая часть территории дачного участка.

"Остались только те места, где расположены большие обломки самолета. По международным требованиям мы пока не можем их убрать", - подчеркнул Абулгазиев.

Он также проинформировал, что семьям погибших будет оказана первоначальная материальная помощь в размере 100 тысяч сомов (около $1400).

Абулгазиев добавил, что по итогам работы правительственной комиссии будет решаться вопрос о дальнейшем пребывании на данном участке населенного пункта.

Напомним, грузовой "Боинг-747-400" разбился в 07.18 16 января при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Манас". Самолет направлялся по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, проинформировал заместитель директора Агентства гражданской авиации КР Бакыт Джунушалиев.

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев объявил 17 января 2017 года днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы грузового самолета "Боинг-747", сообщается на официальном сайте президента КР.

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