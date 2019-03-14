Стрела гусеничного крана упала на стройплощадке в Караганде

Караганда. 13 марта. Kazakhstan Today - Полиция Караганды выясняет обстоятельства падения стрелы гусеничного трактора на одной из строительных площадок, передает Kazakhstan Today.
Происшествие случилось сегодня, около 12.30, на улице Шахтеров в Караганде.
На одной из строительных площадок упала стрела гусеничного крана. В результате падения жертв и пострадавших нет. В настоящий момент обстоятельства выясняются", - прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.
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