Стрела гусеничного крана упала на стройплощадке в Караганде

Караганда. 13 марта. Kazakhstan Today - Полиция Караганды выясняет обстоятельства падения стрелы гусеничного трактора на одной из строительных площадок, передает Kazakhstan Today.

Происшествие случилось сегодня, около 12.30, на улице Шахтеров в Караганде.

На одной из строительных площадок упала стрела гусеничного крана. В результате падения жертв и пострадавших нет. В настоящий момент обстоятельства выясняются", - прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

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