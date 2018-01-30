Трех маленьких детей спас студент из пожара в общежитии в Семее

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Трех маленьких детей спас студент из пожара в общежитии в Семее29.01.2018
  • Фото: altaynews.kz
Происшествия  16:52

Семей. 29 января. Kazakhstan Today - В Семее студент колледжа вынес трех детей из общежития, в котором начался пожар, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в ДЧС ВКО, пожар в пятиэтажном здании общежития строительного колледжа Семея начался в 14.22 - на четвертом этаже, в помещении электрощитовой, горели электропровода и автоматы электрических счетчиков.

По данным ведомства, жители общежития сумели самостоятельно покинуть здание до приезда пожарных. Работники колледжа, а также некоторые жильцы общежития самостоятельно потушили возгорание огнетушителями.

"Прибывшим к месту пожара пожарным подразделением была проведена полная разведка всех этажей, эвакуированные жильцы временно были размещены на 5-м этаже общежития №2. Далее произвели сверку по списку. После ликвидации пожара, в ходе сбора документов, со слов вахтера и администрации колледжа, выяснилось, что студент 4-го курса Жасулан Берекеев, 1997 года рождения, спас троих детей", - рассказали в пресс-службе ДЧС.

В ведомстве уточнили, что молодой человек услышал крик и плач маленькой девочки в конце задымленного коридора на пятом этаже. Добежав до ребенка, он прикрыл лицо девочки своей шапкой и вынес на третий этаж лестничной клетки, где передал взрослым.

"Несмотря на сильное задымление, он приступил к ликвидации пожара огнетушителем, который ему передали. Затем он снова поднялся на пятый этаж и начал обходить все комнаты. В комнате №36 он нашел еще двух детей. Закрыв их лица курткой, он вынес их на третий этаж и передал другим жителям. По словам студента, ему даже не хватило времени испугаться. В настоящее время спасенные дети (девочки примерно двух и семи лет, а также мальчик четырех лет) находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает", - рассказали в пресс-службе.
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