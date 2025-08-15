Упавшая ветка дерева убила женщину в Алматы: в акимате прокомментировали несчастный случай

Фото: Минобороны РК

Алматы. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12 августа в ходе подводных работ обнаружено тело третьего члена экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета, сообщили в Министерстве обороны РК.





12 августа обнаружено тело помощника командира экипажа - капитана Амангелды Амана Нурлановича. Опытный летчик, неоднократно выполнял полеты в сложных метеоусловиях, участвовал в учениях и операциях различного масштаба. Отличался высокой исполнительской дисциплиной и безупречной служебной репутацией. Налет на вертолете EC-145 составлял 295 часов", - проинформировали в министерстве.





Напомним, 10 августа в ходе подводных поисков было обнаружено и опознано тело командира экипажа - майора Уйсинбаева Нуржигита Кайратовича. Заместитель командира эскадрильи по ВиИР (армейской авиации), летчик 1-го класса, он имел значительный опыт эксплуатации вертолета EC-145, общий налет составлял 930 часов. Отличался высоким уровнем профессиональной подготовки, ответственностью, инициативностью и преданностью воинскому долгу, пользовался заслуженным уважением коллег и командования.





11 августа поисковыми группами было обнаружено тело бортового техника авиационного звена авиационной эскадрильи - капитана Ержигитова Бахтияра Саниоллаевича, специалиста 1-го класса. Он имел опыт эксплуатации вертолета EC-145, общий налет составлял 300 часов. Высококвалифицированный специалист с многолетним опытом службы в авиационных подразделениях, прошедший профильную подготовку.





Все трое являлись выпускниками Военного института сил воздушной обороны, пользовались глубоким уважением среди коллег и командования, были отзывчивыми и всегда готовыми прийти на помощь товарищам", - отметили в Минобороны.





Сообщается, что поисковые мероприятия по обследованию акватории и прилегающей территории, продолжаются. Ведутся работы по обнаружению и подъему фрагментов вертолета.





Проводятся следственные действия для установления причин крушения.





Руководство Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших. В ведомстве пообещали оказать им всю необходимую помощь.





Напомним, 25 июля в Алматинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Вертолет, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, перестал выходить на связь в районе Отара.



