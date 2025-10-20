В Актау девушка погибла после падения с восемнадцатого этажа

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Конаев. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейский, толкнувший пенсионерку при выселении в Алматинской области, уволен. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Ержан Саденов.





Напомним, на прошлой неделе казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.





Ситуацию прокомментировал министр внутренних дел. По его словам, инциденту будет дана оценка в рамках Уголовного кодекса.





В данном случае действительно сотрудник превысил (полномочия. - Прим. редакции). Он уволен по отрицательным мотивам", - сказал Саденов.





Глава МВД пояснил, что полицейские могут применять силу лишь при прямой угрозе.





Когда злостное нарушение, кто-то буянит или физическое сопротивление оказывает, только в таких случаях полиция должна действовать для создания безопасности. В данном случае перебор есть, поэтому мы не только в отношении сотрудника, а полностью по руководству служебную проверку проводим", - отметил министр.





Ранее широкий общественный резонанс вызвала попытка принудительного выселения воспитанников детского дома в Баганашыле с участием полицейских. Уже прошло более месяца, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.





21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.





В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.





После скандала с переселением сирот в Алматы должностей лишились замакима Алматинской области Болат Куренбеков, глава управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.





Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.





В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили , что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".



