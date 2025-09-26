25.09.2025, 16:15 38376

В Алматинской области самосвал провалился под асфальт   

Сотрудники полиции начали проверку
Сотрудники полиции начали проверку
Фото: кадр из видео
Конаев. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Боралдай Илийского района Алматинской области самосвал провалился под асфальт, передает корреспондент агентства.

Видео, на котором можно заметить, что часть грузовика ушла под землю, распространить в Сети.

В департаменте полиции региона прокомментировали инцидент.

Сотрудники полиции начали проверку по факту провала самосвала в траншею при проведении земляных работ. По предварительным данным, в ходе прокладки водопровода произошел обвал грунта, после чего было принято решение вести работы открытым способом. В ночь на 25 сентября участок автодороги был временно закрыт, однако спустя некоторое время самосвал, перевозивший горячий асфальт для ремонтных работ, провалился в образовавшийся канал", - пояснили в полиции.




Подчеркивается, что в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее, 16 сентября, на улице Аманжол в Ауэзовском районе Алматы после сильного дождя произошел провал дорожного полотна, в результате чего были повреждены 13 автомашин.

Также утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров после сильного дождя.

Позже акимам Ауэзовского и Медеуского районов города Алматы объявили выговор после провалов асфальта и нецелесообразной замены брусчатки на ряде участков в городе.
 

25.09.2025, 11:53

Жестокое избиение девушки попало на видео в Атырау  

Возбуждено уголовное дело
Жестокое избиение девушки попало на видео в Атырау
Фото: кадр из видео
Атырау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау сверстница жестоко избила девушку. Момент избиения попал на видео.

Инцидент с участием несовершеннолетних произошел в микрорайоне Жилгородок.

На видео одна из девушек жестоко избивает сверстницу, наносит ей удары ногами по голове и по телу. Остальные не помогают пострадавшей, а снимают происходящее на видео.


Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции. Там рассказали, что конфликт произошел между студентками колледжа.

Подозреваемая помещена в центр адаптации несовершеннолетних. Все участники будут поставлены на профилактический учет, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. К административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Правовая оценка будет дана и подростку, снявшему и распространившему видео конфликта, не сообщив при этом в полицию", - рассказали в ведомстве.


По факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее в Атырау 21-летний парень избил девятилетнего мальчика на детской площадке.
 
24.09.2025, 19:38

Офис КТК пострадал в результате атаки БПЛА на Новороссийск

Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы
Офис КТК пострадал в результате атаки БПЛА на Новороссийск
Фото: ктк
Новороссийск. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 24 сентября, в середине рабочего дня на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р".

Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован", - говорится в сообщении КТК.


В результате атаки в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании.

По информации Министерства энергетики Казахстана, по состоянию на текущий час транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляются в штатном режиме. Прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведется без ограничений.

Ведомство находится на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле.
 
24.09.2025, 13:15

Агрессор избил девятилетнего мальчика на детской площадке в Атырау  

По факту нападения возбуждено уголовное дело
Атырау. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау возбудили уголовное дело по факту избиения девятилетнего мальчика, сообщает AtyrauPress.

Видео, на котором неизвестный нападает на 9-летнего мальчика во дворе на детской площадке, появилось в соцсетях.


Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает нападавшего.

Разгорелся скандал после появления видео с детской площадки, где неизвестный ударил 9-летнего мальчика. На кадрах видно, как ребенок пытается убежать, но нападавший догоняет его и бьет кулаком по голове. За происходящим наблюдал мужчина, сидевший на лавочке, который вмешался и попытался остановить агрессора. Вслед за ним к месту начали подходить и другие прохожие. Увидев скопление людей, злоумышленник скрылся", - пишет источник.


Департамент полиции Атырауской области сообщил, что по факту нападения возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию подозреваемого. Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели происшествия", - говорится в официальном комментарии.


Ребенок получил легкие телесные повреждения. Ему оказывается необходимая психологическая помощь. Другие детали следствие пока не разглашает.
 
24.09.2025, 12:57

Сварщик погиб на Павлодарской ТЭЦ

Сварщик погиб на Павлодарской ТЭЦ
Фото: Павлодарэнерго
Павлодар. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Несчастный случай произошел со сварщиком на ТЭЦ-2 АО "Павлодарэнерго", сообщили в департаменте комитета госинспекции труда Павлодарской области.

23 сентября 2025 года при выполнении работ ТЭЦ-2 АО "Павлодарэнерго" работниками субподрядной организации ИП "Экибастуз" произошел несчастный случай. В результате сварщик 4-го разряда 1992 года рождения погиб. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего", - рассказал замглавы департамента Абылай Сабыров.



Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Под завалами погибла сотрудница предприятия.
 
 
23.09.2025, 19:55

В Жетысуской области солдат-срочник получил смертельное огнестрельное ранение

Трагедия произошла во время занятий по боевой подготовке
В Жетысуской области солдат-срочник получил смертельное огнестрельное ранение
Фото: кадр из видео Минобороны
Талдыкорган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области во вторник, 23 сентября, солдат-срочник погиб в результате огнестрельного ранение, сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВС РК.

Трагедия произошла во время занятий по боевой подготовке. Причиной стало нарушения мер безопасности при обращении с оружием.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. В случае выявления халатности и бесконтрольности со стороны должностных лиц виновные понесут самую строгую ответственность. Происшествие взято на особый контроль министра обороны РК", - говорится в сообщении ведомства.


Ранее сообщалось, что солдат-срочник погиб в военной части в Алматинской области. Военнослужащий совершил суицид.
 
23.09.2025, 17:03

Пожар охватил около 120 гектаров в нацпарке "Алтын-Эмель"   Дополнено

Угрозы для населенных пунктов нет
Пожар охватил около 120 гектаров в нацпарке "Алтын-Эмель"
Фото: МЧС РК
Талдыкорган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар охватил около 120 гектаров на территории государственного национального природного парка "Алтын-Эмель", сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Пожар, охвативший около 120 гектаров нелесной территории, был локализован", - заявили в комитете.


Подчеркивается, что для тушения пожара было задействовано 98 человек и 32 единицы техники.

Причина возгорания устанавливается. Угроза для населенных пунктов отсутствует", - добавили в пресс-службе.


Дополнено 23.09.2025, 18.25

Пожар на территории государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Спасатели МЧС ликвидировали природный пожар на территории государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" в Жетысуской области, в 15 километрах от села Айдарлы Панфиловского района", - говорится в сообщении.


Ранее в Алматинской области семь дней горел мусорный полигон.
 
23.09.2025, 16:30

Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда   

Возбуждено уголовное дело
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда
Фото: Depositphotos
Павлодар. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда в Павлодарской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

По предварительным данным установлено, 23 сентября на автодороге Павлодар - Кызылорда в 5 километрах от села Байет водитель автомашины Toyota Lucida, не обеспечив безопасность дорожного движения, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с грузовым автотранспортом Sitrak. В результате ДТП произошло возгорание автомашины Toyota", - заявили в полиции.




Подчеркивается, что по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек, полицией возбуждено уголовное дело.

Ранее десять человек погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Өскемен.
 
22.09.2025, 12:18

Семь дней горел мусорный полигон в Алматинской области

На сегодняшний день возгорание ликвидировано
Семь дней горел мусорный полигон в Алматинской области
Фото: МЧС РК
Алматы. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области ликвидировано, сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.


К тушению были привлечены силы и средства ДЧС Алматинской области, ДЧС Алматы, Шымкента, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областей, областей Абай и Жетысу, военнослужащие воинских частей № 28237, 52859 и 68303, а также специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС", - рассказали в ведомстве.


Ранее в ДЧС сообщали, что работы на полигоне ведутся круглосуточно.

Пожар на мусорном полигоне в Алматинской области тушили семь дней. Вчера его удалось локализовать. По данным МЧС, тушение пожара осложнялось пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах и изменением направления ветра.

Едкий дым накрыл всю территорию свалки и рядом расположенных населенных пунктов. Запах гари также дошел до Алматы.

В городе Алатау власти ввели режим ЧС.
 

