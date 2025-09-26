25.09.2025, 16:15 38376
В Алматинской области самосвал провалился под асфальт
Фото: кадр из видео
Конаев. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Боралдай Илийского района Алматинской области самосвал провалился под асфальт, передает корреспондент агентства.
Видео, на котором можно заметить, что часть грузовика ушла под землю, распространить в Сети.
В департаменте полиции региона прокомментировали инцидент.
Сотрудники полиции начали проверку по факту провала самосвала в траншею при проведении земляных работ. По предварительным данным, в ходе прокладки водопровода произошел обвал грунта, после чего было принято решение вести работы открытым способом. В ночь на 25 сентября участок автодороги был временно закрыт, однако спустя некоторое время самосвал, перевозивший горячий асфальт для ремонтных работ, провалился в образовавшийся канал", - пояснили в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям ответственных лиц.
Ранее, 16 сентября, на улице Аманжол в Ауэзовском районе Алматы после сильного дождя произошел провал дорожного полотна, в результате чего были повреждены 13 автомашин.
Также утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров после сильного дождя.
Позже акимам Ауэзовского и Медеуского районов города Алматы объявили выговор после провалов асфальта и нецелесообразной замены брусчатки на ряде участков в городе.
новости по теме
25.09.2025, 11:53 45586
Жестокое избиение девушки попало на видео в Атырау
Фото: кадр из видео
Атырау. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау сверстница жестоко избила девушку. Момент избиения попал на видео.
Инцидент с участием несовершеннолетних произошел в микрорайоне Жилгородок.
На видео одна из девушек жестоко избивает сверстницу, наносит ей удары ногами по голове и по телу. Остальные не помогают пострадавшей, а снимают происходящее на видео.
Инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции. Там рассказали, что конфликт произошел между студентками колледжа.
Подозреваемая помещена в центр адаптации несовершеннолетних. Все участники будут поставлены на профилактический учет, материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. К административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Правовая оценка будет дана и подростку, снявшему и распространившему видео конфликта, не сообщив при этом в полицию", - рассказали в ведомстве.
По факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Ранее в Атырау 21-летний парень избил девятилетнего мальчика на детской площадке.
24.09.2025, 19:38 70306
Офис КТК пострадал в результате атаки БПЛА на Новороссийск
Фото: ктк
Новороссийск. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 24 сентября, в середине рабочего дня на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р".
Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован", - говорится в сообщении КТК.
В результате атаки в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие не из числа работников компании.
По информации Министерства энергетики Казахстана, по состоянию на текущий час транспортировка и отгрузка казахстанской нефти через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляются в штатном режиме. Прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке трубопровода ведется без ограничений.
Ведомство находится на связи с акционерами консорциума для получения оперативной информации. Ситуация находится на постоянном контроле.
24.09.2025, 13:15 81461
Агрессор избил девятилетнего мальчика на детской площадке в Атырау
По факту нападения возбуждено уголовное дело
Атырау. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау возбудили уголовное дело по факту избиения девятилетнего мальчика, сообщает AtyrauPress.
Видео, на котором неизвестный нападает на 9-летнего мальчика во дворе на детской площадке, появилось в соцсетях.
Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Полиция возбудила уголовное дело и разыскивает нападавшего.
Разгорелся скандал после появления видео с детской площадки, где неизвестный ударил 9-летнего мальчика. На кадрах видно, как ребенок пытается убежать, но нападавший догоняет его и бьет кулаком по голове. За происходящим наблюдал мужчина, сидевший на лавочке, который вмешался и попытался остановить агрессора. Вслед за ним к месту начали подходить и другие прохожие. Увидев скопление людей, злоумышленник скрылся", - пишет источник.
Департамент полиции Атырауской области сообщил, что по факту нападения возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности и задержанию подозреваемого. Изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели происшествия", - говорится в официальном комментарии.
Ребенок получил легкие телесные повреждения. Ему оказывается необходимая психологическая помощь. Другие детали следствие пока не разглашает.
24.09.2025, 12:57 82561
Сварщик погиб на Павлодарской ТЭЦ
Фото: Павлодарэнерго
Павлодар. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Несчастный случай произошел со сварщиком на ТЭЦ-2 АО "Павлодарэнерго", сообщили в департаменте комитета госинспекции труда Павлодарской области.
23 сентября 2025 года при выполнении работ ТЭЦ-2 АО "Павлодарэнерго" работниками субподрядной организации ИП "Экибастуз" произошел несчастный случай. В результате сварщик 4-го разряда 1992 года рождения погиб. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего", - рассказал замглавы департамента Абылай Сабыров.
Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Под завалами погибла сотрудница предприятия.
23.09.2025, 19:55 108211
В Жетысуской области солдат-срочник получил смертельное огнестрельное ранение
Фото: кадр из видео Минобороны
Талдыкорган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области во вторник, 23 сентября, солдат-срочник погиб в результате огнестрельного ранение, сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВС РК.
Трагедия произошла во время занятий по боевой подготовке. Причиной стало нарушения мер безопасности при обращении с оружием.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. В случае выявления халатности и бесконтрольности со стороны должностных лиц виновные понесут самую строгую ответственность. Происшествие взято на особый контроль министра обороны РК", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что солдат-срочник погиб в военной части в Алматинской области. Военнослужащий совершил суицид.
23.09.2025, 17:03 112386
Пожар охватил около 120 гектаров в нацпарке "Алтын-Эмель" Дополнено
Фото: МЧС РК
Талдыкорган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар охватил около 120 гектаров на территории государственного национального природного парка "Алтын-Эмель", сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира.
Пожар, охвативший около 120 гектаров нелесной территории, был локализован", - заявили в комитете.
Подчеркивается, что для тушения пожара было задействовано 98 человек и 32 единицы техники.
Причина возгорания устанавливается. Угроза для населенных пунктов отсутствует", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 23.09.2025, 18.25
Пожар на территории государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" ликвидирован, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Спасатели МЧС ликвидировали природный пожар на территории государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" в Жетысуской области, в 15 километрах от села Айдарлы Панфиловского района", - говорится в сообщении.
Ранее в Алматинской области семь дней горел мусорный полигон.
23.09.2025, 16:30 113846
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда
Фото: Depositphotos
Павлодар. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда в Павлодарской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным установлено, 23 сентября на автодороге Павлодар - Кызылорда в 5 километрах от села Байет водитель автомашины Toyota Lucida, не обеспечив безопасность дорожного движения, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с грузовым автотранспортом Sitrak. В результате ДТП произошло возгорание автомашины Toyota", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек, полицией возбуждено уголовное дело.
Ранее десять человек погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Өскемен.
22.09.2025, 12:18 125686
Семь дней горел мусорный полигон в Алматинской области
Фото: МЧС РК
Алматы. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Алматинской области ликвидировано, сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.
К тушению были привлечены силы и средства ДЧС Алматинской области, ДЧС Алматы, Шымкента, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областей, областей Абай и Жетысу, военнослужащие воинских частей № 28237, 52859 и 68303, а также специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС", - рассказали в ведомстве.
Ранее в ДЧС сообщали, что работы на полигоне ведутся круглосуточно.
Пожар на мусорном полигоне в Алматинской области тушили семь дней. Вчера его удалось локализовать. По данным МЧС, тушение пожара осложнялось пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах и изменением направления ветра.
Едкий дым накрыл всю территорию свалки и рядом расположенных населенных пунктов. Запах гари также дошел до Алматы.
В городе Алатау власти ввели режим ЧС.
