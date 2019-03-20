В Алматинской области трехлетний ребенок выпал из окна с высоты четвертого этажа

"Факт зарегистрирован в Текели, где 17 марта к двум местным участковым, находившимся в это время у многоэтажного жилого дома по улице Аль-Фараби, обратилась 29-летняя женщина с малолетним ребенком на руках. Как выяснилось, 3-летняя девочка в отсутствии матери выбралась на балкон и перевалилась через его перила с высоты четвертого этажа", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
Не дожидаясь кареты скорой помощи, полицейские, включив сирену, срочно доставили ребенка вместе матерью в городскую больницу.
"Несмотря на крайне тяжелые травмы, медикам удалось спасти ребенка. Тем не менее состояние девочки остается тяжелым и продолжает вызывать тревогу. Сегодня, вероятно, ребенка доставят в Талдыкорган", - отметили в ведомстве.
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