В Алматинской области трехлетний ребенок выпал из окна с высоты четвертого этажа

Текели. 19 марта. Kazakhstan Today - Полицейские доставили в больницу 3-летнего ребенка, упавшего с балкона многоэтажного дома, передает Kazakhstan Today.

"Факт зарегистрирован в Текели, где 17 марта к двум местным участковым, находившимся в это время у многоэтажного жилого дома по улице Аль-Фараби, обратилась 29-летняя женщина с малолетним ребенком на руках. Как выяснилось, 3-летняя девочка в отсутствии матери выбралась на балкон и перевалилась через его перила с высоты четвертого этажа", - сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

Не дожидаясь кареты скорой помощи, полицейские, включив сирену, срочно доставили ребенка вместе матерью в городскую больницу.

"Несмотря на крайне тяжелые травмы, медикам удалось спасти ребенка. Тем не менее состояние девочки остается тяжелым и продолжает вызывать тревогу. Сегодня, вероятно, ребенка доставят в Талдыкорган", - отметили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства