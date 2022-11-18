В Алматы на фоне обильного снегопада произошло 136 ДТП

Алматы. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы за прошедшие сутки произошло 136 дорожных аварий в связи с ухудшением погодных условий.
В связи с ухудшением погодных условий стражи порядка Алматы призывают участников дорожного движения к усилению мер безопасности.
По данным Polisia.kz, с 08.00 16 ноября до 08.00 17 ноября в Алматы зарегистрировано 136 ДТП, 26 из них - с пострадавшими. Погибших нет.
Вместе с тем в связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега, понижением температуры воздуха до минусовых отметок в целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуем водителям и владельцам транспортных средств произвести на своих транспортных средствах замену шин на зимние", - сказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.
Как уточнили в городском акимате, в Алматы выпало 8-10 сантиметров снега, в предгорной местности - до 16 сантиметров, в горных районах - до 21 сантиметра. Были организованы колонны спецтехники по сгребанию снега. В верхней части города начаты работы по вывозу снега.