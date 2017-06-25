В Павлодаре уволили воспитательницу, поднявшую руку на детей

Павлодар. 24 июня. Kazakhstan Today - В Павлодаре уволили воспитательницу детсада, которая позволила себе поднять руку на детей, передает корреспондент агентства.

Вчера вечером на странице tipavlo в Инстаграм появилось видео, на котором воспитатель сначала дважды бьет ладонью по голове одного мальчика, а затем один раз бьет и сидящего рядом с ним ребенка. Как пояснили авторы видеоролика, инцидент имел место 22 июня в средней группе павлодарского детсада №38.

"Родители обратились к руководству детсада с видео, на что им ответили, что директор в отпуске, а воспитатель будет работать до 3 июля, после чего уйдет в отпуск, а потом только решат, что с ней делать", - говорится в подписи к видео.

Как сообщил сегодня портал pavon.kz , на следующий день после случившегося родители двух пострадавших мальчиков обратились с жалобой в городской отдел образования. В ходе разбирательства в ведомстве установили, что воспитатель О. Коновалова действительно применила рукоприкладство 22 июня текущего года по отношению к двоим детям.

"В этой связи исполняющая обязанности руководителя детского сада А. Калышбекова издала приказ об увольнении воспитателя Коноваловой в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса РК от 23 июня 2017 года. Сама Калышбекова получила от отдела образования строгий выговор за ослабление контроля. К руководителю предприятия Б. Зоновой также будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством по мере ее выхода из отпуска", - пишет портал.

Также отмечается, что на сегодня родители детей не имеют претензий к детскому саду.

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