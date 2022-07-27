В Павлодарской области автобус с вахтовиками опрокинулся в кювет

ПАВЛОДАР. 26 ИЮЛЯ - В Павлодарской области на 139-м километре автодороги Павлодар - Нурсултан автобус с пассажирами, направлявшимися на работу вахтовым методом, опрокинулся в кювет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным департамент полиции Павлодарской области, авария произошла 26 июля возле села Байет. Сообщается, что 40-летний водитель автобуса не справился с управлением.

Автобус принадлежит частной компаний. Выехал из Павлодара в город Атырау с пассажирами, направлявшимися на работу вахтовым методом, в количестве 29 человек и двух водителей", - проинформировали в полиции.

На месте работают сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратились 16 человек, которые после оказания помощи отпущены домой.





Позже в департаменте сообщили, что четверых человек госпитализировали.