В ресторане Шымкента произошел пожар площадью более 500 квадратных метров

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В ресторане Шымкента произошел пожар площадью более 500 квадратных метров29.01.2018
Происшествия  09:03

Шымкент. 29 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте горело двухэтажное здание ресторана, пожарным пришлось эвакуировать жителей близлежащего жилого дома, передает Kazakhstan Today.

28 января в 15.13 в Шымкенте, в двухэтажном здании тойханы "Алтын Ана" по улице Рыскулова, 2, произошло загорание потолочного перекрытия на площади 245 квадратных метров и пристройки - одноэтажного здания (игротека, аптека, кафе, магазин ТНП) на площади 300 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 545 квадратных метров, проинформировали в пресс-службе ДЧС Южно-Казахстанской области.

Был объявлен вызов №2. Пожар локализован в 15.50 и ликвидирован в 17.08. Были эвакуированы 18 человек из расположенного рядом пятиэтажного жилого дома.

"На месте происшествия погибших и пострадавших нет. Причины и размер причиненного материального ущерба выясняются", - заключили в ведомстве.
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