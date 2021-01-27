В Рудном у пассажирского автобуса на ходу отлетели колеса

Костанай. 26 января. Kazakhstan Today - Инцидент произошел на улице Топоркова. Происшествие на видео снял рудненский автолюбитель, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Алау ", сломался автобус одного из предприятий. У него на ходу с задней оси слетела одна из пар колес. Без нее автобус проехал еще несколько десятков метров.

Очевидец снял на видео последствия ДТП и как автобус утащил с места происшествия грузовой автомобиль технической службы предприятия. Под задний мост пассажирского транспортного средства было плашмя подложено запасное колесо.

По зимней, засыпанной снегом дороге, как на детском тюбинге, эвакуатор смог отбуксировать оставшийся без привычной опоры автобус с трассы к месту проведения ремонта.

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