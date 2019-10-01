Щучинск. 30 сентября. Kazakhstan Today - В Щучинске полицейские спасли двух пассажиров из горящего автомобиля, передает Kazakhstan Today.

Страшная авария произошла в городе Щучинске 30 сентября, около 3 часов ночи. По словам сержанта полиции Руслана Жаналыкова, он вместе со своим напарником сержантом полиции Медетом Бекжановым, заступил на ночное патрулирование по улицам города Щучинска. Около 02.42 экипажу поступило сообщение о ДТП по улице Морозова, в результате которого загорелся автомобиль.

"Полицейские, достав огнетушители, принялись тушить пламя. Однако даже использование трех огнетушителей не помогло остановить огонь и спасти водителя и пассажира, которые оказались зажатыми между сидениями. В этот момент сотрудники полиции увидели, что на заднем сидении находится еще один пассажир", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Полицейские разбили стекло огнетушителем и вытащили через него мужчину, который уже находился без сознания. Оказалось, что в автомобиле находится еще один пассажир, но вытащить его через стекло не было возможности. Тогда полицейские и еще двое очевидцев аварии вырвали горящую дверь с пассажирской стороны и вытащили на улицу пассажира, у которого уже начала гореть верхняя часть тела.

По словам полицейских, вся спасательная операция заняла несколько минут. Большую помощь оказали и двое молодых людей, которые оказались неподалеку.





Пострадавших мужчин полицейские передали врачам скорой медицинской помощи, а сами продолжили несение службы.

Как выяснилось позже, водитель автомашины марки BMW в условиях влажного покрытия дороги не справился с рулевым управлением, допустил столкновение с нежилым зданием, при этом повредив теплотрассу. В результате дорожно-транспортного происшествия легковушка загорелась, на месте скончались 24-летний водитель и пассажир. Еще двое пассажиров в настоящее время с ожогами находятся в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование.





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