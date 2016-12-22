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В Шымкенте скончался один из пострадавших во время взрыва на заводе22.12.2016
  • Фото: lenta.ru
Происшествия  13:22

Шымкент. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Шымкенте скончался один из пострадавших во время взрыва на заводе.

Работник, получивший 95% ожогов поверхности тела, умер минувшей ночью, не приходя в сознание, передает Kazakhstan Today.

Состояние второго пострадавшего, 49-летнего водителя грузового автомобиля, получившего ожоги 35% поверхности тела, специалисты ожогового отделения Областного центра гипербарической оксигенации оценивают как стабильно тяжелое, сообщает Otyrar.kz.

Как сообщалось ранее, хлопок, а затем факельное возгорание цистерны грузовика произошло вечером 20 декабря на наливочной станции завода по производству масел ТОО "HILL Corporation". На месте трагедии погиб 25-летний оператор наливной станции, два человека пострадали.

"Рассматривается несколько версий возгорания, среди них курение сотрудников на рабочем месте во время погрузки масла, короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. Специалисты разбираются в произошедшем", - сообщил главный специалист ДЧС ЮКО Нурдаулет Молданиязов.

Это первое ЧП такого масштаба на производстве за шесть лет работы завода. По словам представителя завода Екатерины Таратуевой, этот случай будет тщательно разбираться специальной комиссией на производстве. Помощь сотрудникам будет оказана в полном объеме.

"Работодатель уже оказывает посильную финансовую помощь сотрудникам, все будет произведено в соответствии с законодательством. Работодатель также застрахован, будет осуществлена также страховая выплата..." - отметила Е. Таратуева.
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