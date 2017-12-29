В Щучинске в результате взрыва в котельной погиб человек

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В Щучинске в результате взрыва в котельной погиб человек29.12.2017
Происшествия  09:12

Кокшетау. 29 декабря. Kazakhstan Today - В Акмолинской области из-за аварии на котельной погиб рабочий, без отопления остались больше 70 семей. Тело 56-летнего мужчины нашли под разрушенными от взрыва стенами и потолком, передает Kazakhstan Today.

Что произошло в котельной города Щучинска перед взрывом, теперь выясняют специалисты. Известно лишь то, что из трех работающих котлов, которыми отапливали несколько фирм и шесть многоэтажек, взорвался только один, сообщает телеканал КТК.

Местные жители уверяют: звука взрыва слышно не было. Все видели лишь последствия: разорванный в нескольких местах котел, разрушенную одноэтажную котельную, скорую помощь и спасателей. А через несколько часов после - холодные батареи. Несмотря на то, что котельная в частных руках, отвечают за нее энергетики.

Все службы города тут же провели совещание.

"Даны конкретные поручения в части информирования населения о сложившейся ситуации, о подготовке пунктов временного расселения жителей домов, которые остались без теплоснабжения. Ну и в кратчайшие сроки восстановить подачу теплоснабжения. Планируется в 8 часов вечера завтрашнего дня уже стопроцентно восстановить подачу теплоснабжения", - прокомментировал руководитель ДЧС Акмолинской области Алексей Советов.

Также сообщается, что похоронами погибшего при взрыве котельной занимается местный акимат. Родственников у мужчины не оказалось.
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