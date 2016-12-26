В Восточном Казахстане пропала девушка

Усть-Каменогорск. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области пропала 22-летняя Назгуль Темирханова.
15 декабря девушка должна была направиться на поезде из Семея в село Балыкколь к родителям, однако она не добралась до населенного пункта и перестала выходить на связь. С тех пор нет никакой информации о ее местонахождении, передает Kazakhstan Today.
По словам отца девушки, она предупредила близких, что получит отпускные и приедет в родное село.
"15 декабря она должна была сесть на поезд и выехать из Семея в Балыкколь. Но Назгуль не приехала, с двух часов дня ее телефон был отключен. Я сразу же обратился в полицию, но вот уже двенадцатый день никаких известий от них нет", - рассказал отец Назгуль порталу YK-news.kz.
Близкие сообщили приметы Назгуль. Девушка среднего телосложения, рост - 164 сантиметра. Была одета в темно-синюю куртку, красный платок, высокие сапоги. Всех, кто владеет какой-либо информацией, родственники просят позвонить по телефонам: +7-702-853-26-19, +7-778-472-95-15, +7-747-57-99-195, +7-702-374-87-20 или обратиться в УВД города Семея.
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