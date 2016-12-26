Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 декабря 2016
  • 18
  • :
  • 48
Все области
-1º Пасмурно
днем 9º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

В Восточном Казахстане пропала девушка26.12.2016
    Происшествия  15:47
    Усть-Каменогорск. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области пропала 22-летняя Назгуль Темирханова.

    15 декабря девушка должна была направиться на поезде из Семея в село Балыкколь к родителям, однако она не добралась до населенного пункта и перестала выходить на связь. С тех пор нет никакой информации о ее местонахождении, передает Kazakhstan Today.

    По словам отца девушки, она предупредила близких, что получит отпускные и приедет в родное село.

    "15 декабря она должна была сесть на поезд и выехать из Семея в Балыкколь. Но Назгуль не приехала, с двух часов дня ее телефон был отключен. Я сразу же обратился в полицию, но вот уже двенадцатый день никаких известий от них нет", - рассказал отец Назгуль порталу YK-news.kz.

    Близкие сообщили приметы Назгуль. Девушка среднего телосложения, рост - 164 сантиметра. Была одета в темно-синюю куртку, красный платок, высокие сапоги. Всех, кто владеет какой-либо информацией, родственники просят позвонить по телефонам: +7-702-853-26-19, +7-778-472-95-15, +7-747-57-99-195, +7-702-374-87-20 или обратиться в УВД города Семея.
    Просмотров: 1596
    При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
    Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
    В разделе   происшествия
    26.12.2016   16:37
    Пропавшего в Аягозе 22 декабря мальчика нашли повешенным на кладбище
    26.12.2016   15:47
    В Восточном Казахстане пропала девушка
    26.12.2016   13:49
    В Восточном Казахстане с железнодорожных путей сошел грузовой тепловоз с 18 вагонами
    26.12.2016   13:33
    Из застрявшего на трассе в Акмолинской области автобуса эвакуировано 20 пассажиров
    26.12.2016   13:14
    В Восточном Казахстане возникла угроза подтопления 2 крестьянских хозяйств
    Читаемое
    Видео
    Фоторепортажи
    ﻿
    Наши партнёры
    © Все права защищены
    ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
    Информационное агентство, интернет-газета
    Авторские права на материалы
    Информационного Агентства Kazakstan Today
    Яндекс.Метрика